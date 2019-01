Una ‘tractorada’ a Tarragona reivindica que s'apliqui un “pla de xoc” per al sector de l'avellana

Una quarantena de tractors han circulat aquest dimecres des del Morell fins als serveis territorials d'Agricultura a Tarragona per a reclamar un pla de xoc per “salvar l'avellana”. Unió de Pagesos, que ha convocat la ‘tractorada’, alerta que és “urgent” aplicar mesures per garantir la pervivència del sector després que la campanya del 2018 hagi estat la pitjor que es recorda.

Els pagesos només van produir un 30% de la collita mitjana per les adversitats del temps i, a més, la devaluació de la moneda turca va fer davallar el preu internacional de l'avellana. “No ens resignarem a què es perdi l'avellana”, ha assegurat el responsable nacional del sector a UP, Rafel Español.

El director dels serveis territorials d'Agricultura, Àngel Xifré, que s'ha reunit amb els pagesos, ha avançat que la consellera, Teresa Jordà, anunciarà les mesures que s'oferiran al sector en la reunió amb el sindicat dijous.

Els pagesos reclamen, des del setembre, quan es van reunir amb la consellera d'Agricultura, que es posin en marxa mesures urgents. Parlen de la recuperació de l'ajut d'Estat de 120 euros per hectàrea més un ajut de mínims de 280 euros per hectàrea durant res anys, l'adequació dels mòduls de l'IRPF o mesures concretes per als joves incorporats a través del conreu d'avellaner. A més, tenint en compte la falta de liquiditat dels productors, el sindicat també sol·licita crèdits a interès 0 tant per als joves com per als pagesos professionals durant tres anys.