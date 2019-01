El projecte Castor es clausurarà definitivament més de cinc anys després del seu tancament

Gairebé cinc anys i mig després de clausurar provisionalment les instal·lacions, el govern espanyol ha anunciat aquest dimarts al matí que segellarà definitivament els pous i desmantellarà el projecte Castor. En una compareixença al Senat, la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha justificat la decisió amb l'argument que no té sentit mantenir més temps l'actual estat d'hibernació.

D'una banda, per la inviabilitat de posar-lo en marxa: els informes tècnics alerten que podria causar terratrèmols de molta més magnitud. A més, ha adduït, postergar aquesta decisió definitiva genera uns costos “difícilment justificables”.

Enagás reclama més de 50 milions d'euros per les tasques dutes a terme fins ara. Ribera, que ha qualificat obertament el projecte de “ruïnós”, ha assegurat que el Castor no es preveu necessari per al sistema gasista “ni en el curt, ni el mitjà, ni en el llarg termini”.