Vueling és l'aerolínia que acumula més sancions de Consum

L'Agència Catalana del Consum (ACC), ha sancionat 11 companyies aèries amb un total de 533.040 euros en els darrers tres anys (2016, 2017 i 2018). Aquestes són les principals dades que ha donat a conèixer la directora de l'ACC, Elisabeth Abad, durant una visita a la demarcació de Girona.

Vueling és l'empresa que acumula l'import més alt de sancions amb 307.740 euros en els darrers tres anys, seguida de Ryanair amb 46.000 euros, American Airlines amb 37.600 euros i EasyJet amb 37.200 euros. La resta de companyies sancionades són Air Europa, Iberia, Aerolíneas Argentinas, Delta Airline, Lufthansa, Monarch Airlines Limited, Turkish Airlines i Wizz Air Hungary.

Els motius principals de les sancions són l'existència de clàusules i pràctiques abusives, l'incompliment de les obligacions d'atenció als consumidors, la negativa o resistència a subministrar dades, i d'altres infraccions relatives a la documentació i la informació adreçada a les persones consumidores.

Pel que fa a les reclamacions, en aquest mateix període s'han registrat 3.817, de les quals 1.304 es van resoldre per la via de mediació i 993 es van arxivar per no acceptació per part de les companyies aèries.

Més de 41.000 euros a les empreses amb més reclamacions

El Codi de Consum inclou una taxa d'inspecció per a les empreses de serveis bàsics, que s’aplica des del 2015 a aquelles companyies que acumulen més de 100 reclamacions. L'objectiu d’aquesta taxa és que les empreses que presten serveis considerats essencials i necessaris per a la vida quotidiana o d'ús generalitzat –com ara l’aigua, la llum i el gas, la telefonia i Internet, els transports o els financers i d’assegurances–, resolguin amb més rapidesa les reclamacions mitjançant els seus serveis d’atenció al client. En el cas del transport aeri, Vueling i Ryanair acumulen un import de 41.080 euros per sancions entre els anys 2015 i 2016.