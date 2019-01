Castellbisbal estrena un servei de lloguer de cotxe elèctric compartit

L’Ajuntament de Castellbisbal ha posat en marxa un nou projecte de promoció de la mobilitat sostenible, llogant un cotxe elèctric, model Renault Zoe, a la cooperativa de consumidors i usuaris Som Mobilitat.

En total, l’Ajuntament de Castellbisbal ha invertit 7.260 euros en la compra d’una bossa de 1.715 hores anuals que són a disposició del personal municipal pel desenvolupament de la seva feina durant l’horari laboral.

Però també poden accedir al vehicle les persones i entitats locals gràcies al servei de lloguer de cotxe elèctric compartit. L'única condició és que es donin d’alta com a socis a la cooperativa Som Mobilitat, que implica pagar una única quota de només 10 euros. A partir d’aquí, ja es pot llogar el vehicle i triar alguna de les opcions de pagament que es promouen, com ara una quota mensual (50 euros), una quota diària o comprar hores per avançat.

Per llogar el cotxe elèctric cal accedir a una aplicació mòbil o al web de Som Mobilitat, des d’on es pot fer la reserva del dia i les hores a utilitzar. El vehicle, estacionat al pàrquing d’Els Costals (punt actual de recollida i de retorn), s'obre amb la mateixa aplicació mòbil i el preu inclou tots els serveis: aparcament, electricitat, assegurança (a tot risc), manteniment i neteja.

Per a qualsevol incidència l’usuari té a la seva disposició un servei d’assistència telefònica en carretera de 24 hores els 7 dies la setmana un telèfon d’assistència de Som Mobilitat.