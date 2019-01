Una de cada sis llars de classe mitjana va empobrir durant la crisi i no s'ha recuperat

La desigualtat a l'estat espanyol es va disparar durant l'última crisi i no s'ha aconseguit revertir tot i la recuperació. És una de les conclusions de l'informe ‘Desigualtat 1 – Igualtat d'Oportunitats 0. La immobilitat social i la condemna de la pobresa’ elaborat per l'ONG Oxfam Intermon i que posa de manifest que les diferències socials es perpetuen de manera que les persones empobrides tenen més difícil canviar la situació al llarg de la vida.

Es calcula que una de cada sis llars de classe mitjana va caure en la pobresa durant la crisi i encara no s'ha recuperat malgrat la fase de creixement econòmic. L'ONG també conclou que durant la crisi, la pobresa va créixer a l'Estat quatre vegades més que el que s'ha reduït amb la recuperació.

Segons l'estudi, la classe mitjana espanyola té actualment deu punts menys de la renda nacional en comparació amb la que ostentava l'any 2000. Per aquest motiu, l'ONG alerta que la societat espanyola s'ha “polaritzat” per “l'aprimament de les casses mitjanes” i situa aquesta polarització com a reflex de la crisi de desigualtat que viu el planeta.

Per a Oxfam, la bretxa entre les persones riques i pobres està posant en perill la lluita contra la pobresa i castiga sobretot dones i nenes. Per això, l'ONG insta els governs a actuar per aconseguir “canvis reals” i un “futur digne” per a tothom.

Intermon subratlla que com més desigual és una societat, més condicionat serà el futur de nens i nenes pel nivell d'ingressos de la llar on van néixer. S i no es redueixen els actuals nivells d'iniquitat, l'OCDE estima que a Espanya es necessitaran 120 anys, quatre generacions, perquè una família del 10% més pobre arribi als ingressos mitjans.

En aquest sentit, l'informe de l'ONG que s'ha presentat en el marc del Fòrum Econòmic Mundial de Davos, detalla que la pobresa i la riquesa a Espanya s'hereten i si es neix en una família de renda alta es guanya un 40% més que si es creix en una llar amb ingressos baixos.

També consideren que el sistema educatiu ha perdut equitat amb la crisi: una de cada dues persones que abandona prematurament els estudis pertany al 20% de les llars amb meys ingressos. L'ONG alerta, a més, de les conseqüències de les desigualtats en l'àmbit de la salut i assenyala la diferència d'esperança de vida en funció del barri. A Barcelona, pot ser d'11 anys entre un barri pobre o un barri ric, i a Madrid, aquesta xifra arriba als set anys.