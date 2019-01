Les associacions cannàbiques impulsen una campanya per legalitzar el consum de marihuana

La Federació d'Associacions d'Usuaris de Cànnabis de Catalunya (CatFac) i la Federació d'Associacions Cannàbiques Autoregulades de Catalunya (FedCac) impulsen una campanya per legalitzar el consum de marihuana. Amb els lemes #ConsumAmbDrets i #CannabisResponsable, lamenten les conseqüències negatives de l'actual normativa, que titllen de “prohibicionista”.

Segons els organitzadors de la campanya, que s'ha presentat aquest dijous a Barcelona, “el marc prohibicionista genera una situació de forta inseguretat jurídica per als consumidors de cànnabis, així com en algunes ocasions arriba a criminalitzar persones que han format part de la Junta d'associacions de consumidors de cànnabis”.

Per això, la campanya busca donar visibilitat a aquesta realitat i generar un marc de defensa dels drets de les persones consumidores, en un marc d'exigència de regulació responsable del cànnabis. L'objectiu, doncs, és promoure els canvis legislatius necessaris perquè aquests fets no es produeixin de nou.

“Hi ha una bretxa entre els avenços de la societat per una banda i, l'adaptació de les lleis als canvis o avenços socials, de l'altra. Com més gran sigui la bretxa, més perjudicats existiran entre els impulsors dels avanços socials”, argumenten les associacions. Per aquest motiu, consideren necessari “obrir el debat a la societat”, perquè creuen que cal fer arribar “propostes directes al Congrés dels Diputats, poder legislatiu, ja que el poder judicial i l'executiu, que han anul·lat i recorregut, respectivament, lleis autonòmiques aprovades per parlaments, per majories de consens ampli, al·ludint a la manca de competències”.

Recorden que, de fet, el model associatiu a l'Estat espanyol, sobretot a Catalunya i Euskadi, era pioner, però que darrerament països com els Estats Units ja s'han avançat, sobretot en el consum terapèutic, però també en el recreatiu. “No volem quedar-nos enrere. Volem impulsar aquesta tendència mundial, que valorem com a positiva i portadora de millores en tots els àmbits de les nostres vides, tant per a persones, siguin o no usuàries, com per països o societats”, defensen.

Cinc testimonis per fer visible una necessitat

Així, la campanya de micromecenatge que han engegat, pretén fer visible la necessitat d'una nova regulació a partir de cinc testimonis, que s'explicaran en un vídeo i en diverses presentacions, almenys una a Barcelona i una a Madrid, que es podran consultar a través d'un web documental. Així, l'ús terapèutic i medicinal i la seva falta de reconeixement estarà representat pel metge i el pacient; les multes de la Llei Mordassa, els drogotest i la persecució als usuaris, per una usuària recreativa i activista; la persecució als cultivadors per consum propi, per una cultivadora i activista; i, finalment, les causes penals obertes a membres de juntes d'associació, representades per una persona represaliada.