La Policia Local de Sant Cugat farà servir drons per prevenir els robatoris

La Policia Local de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) utilitzarà drons per prevenir els robatoris i incrementar la vigilància a les àrees més sensibles de la població. Es tracta de drons que incorporen sensors de temperatura i que seran especialment útils per detectar moviment en les zones boscoses properes a La Floresta i Valldoreix.

La iniciativa forma part d'un paquet per millorar els equips de telecomunicacions de la Policia Local que està dotat amb 250.000 euros. També inclou instal·lar una trentena de noves càmeres de videovigilància. L'elevada presència de cases unifamiliars i nuclis residencials allunyats del centre de la població i amb zones boscoses a tocar, converteixen Sant Cugat del Vallès en un municipi atractiu pels lladres.

Amb l'objectiu d'incrementar la seguretat i prevenir els robatoris, especialment en barris com Valldoreix o La Floresta, la Policia Local incorporarà drons per efectuar tasques de prevenció i vigilància.

De fet, el passat mes de novembre el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ricard Font, va comprometre's a reforçar el tancament de la malla de via de la línia del Vallès al seu pas pel Passeig dels Pollancres de Sant Cugat. La mesura responen a les demandes veïnals que apunten que aquest punt s'ha convertit en un accés directe a La Floresta pels lladres.



La mesura forma part d'una partida per millorar els equips de telecomunicacions de la Policia Local que s'inclou en el pressupost municipal per 2019 i ascendeix a 250.000 euros. Paraira ha detallat que aquest paquet també servirà per actualitzar els sistemes informàtics i els mòbils que fan servir els agents, així com per instal·lar una trentena de noves càmeres de videovigilància a la ciutat.



En aquest sentit s'ha creat un grup de treball per "identificar i decidir" quins espais del municipi cal prioritzar. Les primeres càmeres s'han col·locat a Can Cortes, i la previsió és que poc a poc es vagin estenent a d'altres punts.



A banda, en els propers mesos es posarà en marxa una prova pilot per posar lectors de matrícula en alguns fanals.

Font: ACN