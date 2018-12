E-Aditivos, una app que informa dels additius alimentaris

A l'hora de fer la compra és un bon moment per tenir cura de la salut. A banda de productes frescos i de proximitat sovint van a parar a la nostra cistella productes processats, que contenen conservants i d'altres elements que venen indicats sota una sigla: Els anomenats additius. Tenir a mà una eina com aquesta aplicació ens permetrà accedir a informació sobre els additius alimentaris que contenen els productes industrials que comprem i així tenir més capacitat de triar.

E-Aditivos permet tenir informació a mà en el mateix moment de la compra i així fer una millor tria a l'hora de comprar un producte més saludable. Una aplicació molt senzilla, fàcil d'utilitzar i que ocupa poca memòria.

Dins del munt d'additius classificats que es pot consultar, l'aplicació diferencia entre un apartat global on són tots inclosos, un en que hi ha només els additius no nocius i un altre que classifica els additius aptes per a vegans i vegetarians.

L'aplicació també informa sobre el tipus d'additiu (no nociu, sospitós o perillos), sobre el seu origen, si és químic, animal o vegetal i també sobre quina funció té: colorant, antioxidant, conservant o estabilitzant.

L'app és compatible amb tots els dispositius.