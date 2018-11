L'Audiència de Madrid condemna la banca a retornar íntegrament els diners cobrats per les clàusules sòl

L’Audiència de Madrid ha condemnat aquest divendres una quarantena d’entitats bancàries a retornar els diners indegudament cobrats per les clàusules sòl des de la signatura de les hipoteques, i no –com pretenien les entitats- només des del 2013, tal com en el seu moment havia fixat el Tribunal Suprem. La Secció 28 de l’Audiència Provincial de Madrid ha estimat íntegrament un recurs d’apel·lació interposat per l’Associació per a la Defensa dels Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (ADICAE)

La Secció 28 de l’Audiència Provincial de Madrid ha estimat íntegrament un recurs d’apel·lació interposat per l’Associació per a la Defensa dels Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (ADICAE) contra una sentència del Jutjat Mecantil de Madrid, i ha revocat parcialment aquesta resolució.L’Audiència de Madrid resol ara que la banca ha de restituir íntegrament les quantitats cobrades per les clàusules sòl tal com va establir la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), i no parcialment com volien les entitats. Els clients podran reclamar els diners cobrats indegudament i els interessos.

La resolució de l’Audiència de Madrid encara es pot recórrer al Tribunal Suprem, que fa només unes setmanes va corregir una sentència també favorable als consumidors per acabar establint que han de ser els clients, i no les entitats, qui afrontin l’impost de les hipoteques.



L’ofensiva d’ADICAE és una macrodemanda que es dirigia contra totes les entitats bancàries que han cobrat aquesta clàusula sòl als seus clients. Són una quarantena de bancs que ara hauran de pagar aproximadament 100 milions d’euros.



La demanda d’ADICAE representava 9.000 persones que han signat hipoteques i han afrontat el pagament de clàusules sòl en els últims anys. És una via paral·lela a la que el govern espanyol va articular per decret després que el Tribunal de Justícia de la UE declarés nul·les les clàusules sòl des del moment de la seva aplicació, i no –com havia establert prèviament el Suprem- únicament invàlides des del 9 de maig del 2013.

ADICAE espera que les entitats no recorrin davant el Tribunal Suprem i tornin a tractar de deslegitimar l'acció col·lectiva. La banca pot tenir dret a recórrer, però per descomptat, no té dret moral a fer-ho, segons deia aquesta tarda Manuel Pardos, president de l'entitat.