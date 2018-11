El Parlament insta el Govern a prohibir la venda i distribució d'envasos i utensilis de plàstic d'un sol ús el 2021

El Parlament ha aprovat instar el Govern que a partir de l'1 de gener de 2021 es prohibeixi a Catalunya la venda i distribució gratuïta de plats, coberts, gots, tasses i safates de plàstic d'un sol ús.

La iniciativa parlamentària del grup CatECP aposta perquè en la futura llei de residus i recursos també s'impedeixi, a partir de la mateixa data, la venda de càpsules de cafè d'un sol ús fabricades amb materials no reciclables així com els productes que continguin o produeixin microplàstics o nanoplàtics i les versions no recarregables d'encenedors, maquinetes d'afaitar i cartutx d'impressora. La comissió de Medi Ambient ha apostat perquè el Govern estableixi "mesures" per afavorir el reciclatge en l'ús de material compostable.

La comissió ha donat llum verda, però, a permetre "només" la comercialització de palletes per a begudes, bastonets per les orelles i de caramels fabricats amb materials compostables. També ha apostat per reduir de manera "substancial" la comercialització d'aliments envasats en safates i embalatges de plàstic.

Font:ACN