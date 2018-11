Teisa posa en servei el primer autocar interurbà híbrid de la província de Girona

L’empresa banyolina d’autobusos TEISA, fundada l’any 1920, ha incorporat a la seva flota el primer autocar interurbà híbrid de la província de Girona. Es tracta d’un vehicle que combina un motor de combustió i un altre d’elèctric que és alimentat per bateries que es carreguen a les frenades i desacceleracions. El sistema híbrid permetrà un estalvi aproximat d’un 20% de combustible, l’equivalent a 6.000 litres l’any, i una reducció important de les emissions de CO2 a l’atmosfera.

L’empresa, que ha invertit 291.000 euros en l’adquisició d’aquest model híbrid, l’utilitzarà fins a finals d’any a la línia que uneix Girona i Santa Coloma de Farners, passant per Vilobí d’Onyar, Aiguaviva i Vilablareix, però la previsió és provar-lo també en altres línies interurbanes que fan trajectes inferiors als 50 km per valorar en quina d’elles hi ha un major estalvi tant pel que fa a consum de carburant com en la reducció d’emissions. Així, també s’analitzarà la viabilitat d’aquest autocar en les rutes Girona-Sant Feliu de Guíxols, Girona-Olot passant per Amer, Girona-Olot passant per Banyoles, Camprodon-Campdevànol i en la ruta del Bus Transversal de la Garrotxa, que va de Besalú a Les Planes d’Hostoles passant per Olot.

L’autocar híbrid de TEISA es propulsa gràcies al combustible dièsel i a l’energia elèctrica. El motor elèctric funciona en aquells moments en què hi ha més consum d’energia, és a dir a les acceleracions i a les arrencades particularment. Per tant, quantes més arrencades i parades hi hagi en una ruta, més estalvi s’aconseguirà. La companyia provarà l’autocar híbrid durant dos mesos aproximadament en cada trajecte i en funció dels resultats es decantarà per aplicar-lo en una línia o en una altra. També estudiarà si incorpora a la seva flota més vehicles híbrids interurbans.

L’empresa banyolina es converteix en pionera en l’ús d’autocars interurbans híbrids a la província de Girona. Una aposta, la del transport elèctric, que figura en l’ADN de la firma familiar, fundada el 13 de març de 1920. Els seus dos primers vehicles van ser dos autocars elèctrics Walker que carregaven les seves bateries amb l’energia nocturna generada als salts d’aigua i que no s’aprofitava. De fet, l’acrònim TEISA significa Transports Elèctrics Interurbans SA.

L’adquisició d’un autocar interurbà híbrid és entre 70.000 i 110.000 euros més car que un autocar convencional. Un sobrecost que es pretén amortitzar amb l’estalvi de gasoil durant els 15-16 anys de vida útil que solen tenir aquests vehicles. No obstant això, actualment és una incògnita saber la durada que tindran les bateries, fet que pot suposar uns costos de manteniment superiors. L’estalvi de combustible influeix directament a la reducció d’emissions de CO2 de l’ordre de 157g/km en comparació amb els autobusos i autocars convencionals, és a dir generarà 2’5 tones menys de CO2 durant la seva vida útil. Aquests valors s’estimen en base al fet que un autocar recorre, de mitjana, uns 100.000 km/any.

Amb aquest nou autocar, TEISA manté la seva aposta per les noves tecnologies vinculades a la mobilitat. L’empresa ha col·laborat recentment en la primera prova pilot d’un autobús autònom a Girona. També col·labora amb el RACC en el projecte europeu C-Roads de compartició de dades entre vehicles i sensors amb una prova pilot que es fa a la Ronda de Girona, en el tram de l’AP-7 entre Fornells i Vilademuls. A més, durant el primer trimestre de l’any que ve posarà a disposició dels seus clients una APP que permetrà rebre al mòbil informació actualitzada de les línies que utilitza habitualment, avisos per incidències, promocions i obrirà un canal de venda anticipada per a serveis de mitja distància.