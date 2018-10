La VII Fira de l'Economia Solidària de Catalunya posa l'enfoc en 'les diferents sobiranies'

La VII Fira d'Economia Solidària de Catalunya ha iniciat el seu recorregut aquest divendres i s'allargarà durant tot el cap de setmana. En aquesta edició la temàtica és a l'entorn de 'les sobiranies': La sobirania d'un territori, la sobirania econòmica i la sobirania relacional són els tres eixos en què s'ha programat les activitats de la FESC.

La VII Fira d’Economia Solidària de Catalunya, organitzada per la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, s’ha inaurgurat aquest divendres amb una taula rodona que portava per títol “Construint sobiranies, en plural”. L’acte d’inauguració s'ha fet a l’Auditori de la Biblioteca Can Fabra del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'organització de la fira ha preparat una inauguració protagonitzada exclusivament per dones que reflexionaven al voltant de la construcció de sobiranies en tres àmbits: sobirania econòmica, sobirania en la gestió de recursos i sobirania relacional. Cadascun d’aquests eixos temàtics, són també els que estaran presents en tota la programació de la fira. Les ponents han estat Karen Izolda, activista mexicana mediambiental, en situació de refugi dins el Programa Català de Protecció de Defensors i Defensores dels Drets Humans. Brigitte Vasallo, escriptora, periodista i mediadora intercultural especialitzada en islamofòbia i activista de les relacions sexe-afectives no-normatives i, per últim, Iolanda Fresnillo, llicenciada en Sociologia i màster en Cooperació i Desenvolupament per la Universitat de Barcelona.

Una fira la d'enguany que gira a l'entorn de les sobiranies.

L'organització de la FESC defensa que la sobirania d’un territori, d’una societat és, en realitat, un conjunt de sobiranies que hem de construir entre totes i que van molt més enllà de la construcció d’un estat. Si els recursos naturals, els mitjans de producció, els mitjans de comunicació, les xarxes socials… són controlats per uns quants, el poble mai no podrà ser sobirà per a satisfer les seves necessitats i la cura del medi. Aquestes sobiranies, diverses, –la sobirania alimentària, tecnològica, energètica, financera, dels nostres propis cossos…– asseguren els promotors de l'esdeveniment-, ens enfrontem a un repte organitzatiu per fer possible que tota la societat participi i sigui corresponsable de tot el que l’afecta.

Així la programació de la FESC contempla activitats, xerrades o col·loquis amb temàtica que va des de l'anàlisi de les diferents cares del turisme, fins els reptes de l'habitatge de propietat col·lectiva, de la vinculació de l'esclavitud i la contaminació amb la indústria del tèxtil a nivell global fins l'anàlisi de l'estat del sector tèxtil a la ciutat de Barcelona amb una mirada d’economia social i solidària.



Podeu consultar el programa sencer aquí.