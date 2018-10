La Fira de la Biomassa incorpora noves visions al voltant de l'economia circular i s'obre al biogàs i la gestió de purins

La generació de biogàs a partir de l'aprofitament dels residus de la ramaderia intensiva -principalment del sector porcí- per convertir-los en recursos productius, centra el 1r Saló del Biogàs i Tractament de Purins que, juntament amb la 6a Fira de la Biomassa, se celebra a Vic. Fins aquest dissabte, professionals i públic general podran passejar pel recinte firal el Sucre de la capital osonenca per conèixer les darreres novetats del sector. En total hi haurà una setantena d'expositors, menys que en d'altres ocasions, però ocupant una superfície similar.

Aquest dijous s'han posat en marxa dues fires a Vic que tenen per objectiu impulsar solucions energètiques respectuoses amb el medi ambient. Es tracta de la 6a Fira de la Biomassa de Catalunya i el 1r Saló del Biogàs i Tractament de Purins. En el cas d'aquest darrer, la principal novetat d'enguany, compta amb una important presència d'empreses de Dinamarca, un país que des de fa quatre anys ha dut a terme un ampli programa de suport al biogàs com a font d'energia. El conseller Econòmic i Comercial de l'ambaixada de Dinamarca a Espanya, Lars Gade Holm, ha explicat que en aquest temps s'han obert més de 100 plantes de biogàs, cosa que els porta a parlar d'una tecnologia que ha madurat en una societat que compta dos porcs per habitant.

Sobre el biogàs a Catalunya, el conseller danès ha assenyalat que té un gran potencial que podria contribuir a assegurar la competitivitat del sector agrari, "no només a nivell de costos, sinó també a nivell de sostenibilitat. Lars Gade Holm veu aquest saló com una bona oportunitat per intercanviar experiències sobre "desafiaments semblants".



El 1r Saló del Biogàs i Tractament de Purins neix amb la voluntat de potenciar i donar a conèixer totes aquelles iniciatives que treballen per una millor gestió i tractament de les dejeccions ramaderes, contribuint a la reducció d’emissió de gasos efecte hivernacle i transformant els residus ramaders en recursos productius. Aquesta primera edició acull a divuit expositors, set dels quals de Dinamarca.



En aquest escenari, des de Catalunya destaca el cas de Cotech, un projecte impulsat per la Cooperativa Plana de Vic i l'enginyeria Grup Solucions, en què es busca concentrar gairebé al 50% la part de nitrogen, fòsfor i potassi del purí. "Això ens permet reduir un 50% de volum i els costos de transport del producte, millorant així la gestió que en fa el ramader i aprofitant més fertilitzat", ha explicat Sílvia Martín, directora d'operacions de la Cooperativa Plana de Vic.



Tot i que la comarca d'Osona és un territori on el sector ramader té un pes molt important i en solucions per gestionar-ne la problemàtica s'ha avançat una mica més, el coordinador de la Taula per a la gestió sostenible de la ramaderia d'Osona, Josep Casassas, ha dit que en el tema del biogàs s'està encara en un estadi "molt inicial". De fet, només hi ha una sola planta funcionant a tot Osona. Amb tot, la viabilitat econòmica, social i ambiental d'aquest sector és un eix "prioritari" per tots els implicats, ha destacat Casassas.



El nou decret de dejeccions



La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha fet referència al nou decret de dejeccions ramaderes que s'està preparant des del seu Departament i que es preveu aprovar aviat. L'objectiu, ha destacat, és "assegurar la qualitat dels sols i les aigües subterrànies del país i per la sostenibilitat de les explotacions ramaderes".



De la seva banda, el diputat delegat d'Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Valentí Junyent, ha explicat que una quinzena de municipis de menys de 20.000 habitants es poden beneficiar de més de 4 MEUR provinents de fons FEDER per a la instal"lació de calderes de biomassa en edificis públics.



Jornades tècniques i activitats paral·leles



Pel què fa a la zona expositiva, aquesta acull 75 expositors d’empreses i institucions. Relacionades amb el sector de la biomassa, hi són presents els principals distribuïdors de marques de calderes i de maquinària diversa, instal·ladors, fabricants i consultors energètics, entre d’altres. La jornada tècnica que ha tingut lloc durant tot el dia sobre la biomassa ha abordat diferents temàtiques d'interès pel sector com experiències sobre grans consums o el cicle de vida de la biomassa i les emissions.



Pel que fa a les activitats paral·leles, destaca la segona edició dels Premis Biomassa Catalunya, promoguts des del Clúster de biomassa, i el 1r Concurs Internacional de Motoserristes a Catalunya.



La 6a Fira de Biomassa de Catalunya està organitzada per l'Ajuntament de Vic, la Generalitat de Catalunya, a través del Centre de la Propietat Forestal, l'Institut Català d'Energia (ICAEN) i la Direcció General de Medi Natural, el Consell Comarcal d'Osona, el Centre Tecnològic Forestal, el Clúster de la Biomassa i les Diputacions de Barcelona i Girona.

Font:ACN