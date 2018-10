El districte de Ciutat Vella impulsa el cicle de xerrades i debats "1918-2018: un segle de vagues de dones"

Aquesta iniciativa anirà acompanyada de la instal·lació de diversos elements de senyalística en l'espai públic que recordaran i explicaran la Casa de la Maternitat, el bar i les edicions LaSal i la presència de Teresa Claramunt a la ciutat de Barcelona.



La iniciativa la impulsa el districte de Ciutat Vella i la Taula de Memòria Històrica i Democràtica de Ciutat Vella amb la col·laboració del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison i Ca la Dona



El districte de Ciutat Vella i la Taula de Memòria Històrica i Democràtica del districte han organitzat el cicle de xerrades i debats "1918-2018: un segle de vagues de dones", que tindrà lloc entre els dies 17 d'octubre i 12 de desembre a la seu del districte de Ciutat Vella (carrer del Bonsuccés, 3). En total, seran cinc activitats que tindran lloc els dies 17 i 31 d'octubre, 14 i 28 de novembre i 12 de desembre, que aniran acompanyades de la instal·lació de diversos elements de senyalística en l'espai públic que recordaran i explicaran la Casa de la Maternitat (carrer Ramalleres), el bar i les edicions LaSal (carrer Riereta) i la presència de Teresa Claramunt a la ciutat (carrer Aurora).



Aquesta iniciativa té com a principal objectiu posar en valor el paper de les dones com a motor de canvi de la nostra societat i reflexionar sobre les mobilitzacions de dones a Barcelona i Ciutat Vella durant els darrers 100 anys, des de la vaga de dones de gener de 2018 fins a la multitudinària vaga de dones del març d'enguany. Això es farà mitjançant xerrades i debats a càrrec de tot un seguit d'historiadores i activistes vinculades a diferents moviments feministes. El cicle acabarà amb una sessió el 12 de desembre en la que es debatrà sobre el present i el futur dels feminismes.



Aquest cicle farà un repàs històric dels moviments feministes com a punt de partida per reflexionar sobre les mobilitzacions actuals i les seves perspectives en una societat en la que les dones encara són presentades amb un rol menor o subsidiari, ocultant la seva potencialitat com a subjectes polítics protagonistes dels canvis històrics.



El calendari de les sessions és el següent:





17 d'octubre a les 18:30 hores

"La vaga de dones de 1918" a càrrec de Soledat Bengoechea i María Cruz Santos.

"Feminismes radicals i feminismes burgesos als inicis del segle XX" a càrrec d'Elsa Plaza.





31 d'octubre a les 18:30 hores

"La dona en el món del treball a les fàbriques: de la indiana al tèxtil" a càrrec d'Isabel Segura.

"La revolució i 'Mujeres Libres'" a càrrec de Dolors Marín.





14 de novembre a les 18:30 hores

"Treballadores contra el franquisme" a càrrec de Nadia Varo.

"La Rambla serà feminista o no serà" a càrrec de Montse Cervera.





28 de novembre a les 18:30 hores

"Les vocalies de dones en el moviment associatiu de Ciutat Vella" a càrrec d'Eva Fernández.

"El moviment feminista durant la transició democràtica" a càrrec de Meritxell Ferré.





12 de desembre a les 18:30 hores

"Feminismes en el segle XXI i la situació del feminisme després de la vaga del 8 de març de 2018" debat amb la participació de totes les ponents de les sessions anteriors, acadèmiques, activistes i veïnes.





La Taula de Memòria Històrica i Democràtica de Ciutat Vella és un òrgan constituït l'octubre de 2016 i format per entitats i persones que treballen i han treballat aspectes memorialístics al districte i té per objectiu la garantia el dret a la memòria com a política pública pel desenvolupament d'una memòria plural i democràtica, i és l'espai on es construeixen les polítiques de memòria del Districte d'acord amb el comissionat de Programes de Memòria de l'Ajuntament de Barcelona. En aquests anys la Taula de Memòria Històrica i Democràtica de Ciutat Vella ha promogut diverses commemoracions de bombardejos de la guerra civil al districte, i ha organitzat actes de difusió de la memòria col·lectiva.