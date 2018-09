Localitzen 15 cries de tortuga babaua, ara a Cambrils

Aquest dimarts al matí s’han localitzat 15 cries de tortuga babaua a la platja de l’Ardiaca, a Cambrils (Baix Camp). A primera hora, un veí ha vist un dels animals caminant pel passeig marítim i s’ha posat en contacte amb la recepció d’un hotel proper que donés l’avís als serveis d’emergències. La Policia Local s’ha personat a la platja i, en total, s’han pogut observar una quinzena de tortugues. Els agents han acordonat la zona per protegir altres cries que es puguin endinsar al mar. Al lloc també hi treballen els Agents Rurals i estan a l’espera que arribin els experts de la Fundació per a la Conservació i Rescat d’Animals Marins (CRAM) per poder obrir el niu i ajudar a les altres possibles cries.

Cap a dos quarts de vuit del matí, una persona que corria pel passeig marítim ha observat una petita tortuga a la vorera i n’ha informat a la recepció d’un hotel proper, des d’on han alertat al 112. En un primer moment, agents de la Policia Local han tancat l’àrea afectada i s’ha activat el protocol de la Xarxa de Rescat de Fauna Marina de la Generalitat. Fins al lloc s’han desplaçat els Agents Rurals i personal tècnic del Departament de Territori i Sostenibilitat,per localitzar el niu. Han comptat amb el suport de tècnics de l’Ajuntament de Cambrils i de l’entitat Gepec.

Les tortugues acostumen a sortir a la superfície a primera hora del matí o a primera hora de la nit, per la qual cosa aquesta nit els tècnics han fet guardia per si n’observen més exemplars. Un cop es localitzi el niu, es procedirà al tancament de la zona perimetral per a la seva vigilància i el seguiment de noves possibles eclosions. Posteriorment, quan s’obri, se sabrà el número total d’ous de la posta.



Aquest és el segon niu aparegut aquest estiu al municipi de Cambrils (Baix Camp). A mitjans de setembre, un avís d’un particular que passejava per la platja de Vilafortuny a l’entitat Gepec va permetre localitzar el primer, que fins llavors havia passat totalment desapercebut per banyistes en plena època estival. El niu contenia 112 ous. Del total, 85 cries van emergir naturalment, i es van traslladar a la Fundació CRAM vuit nounats i dos ous que podrien estar vius. Ara per ara, aquests animals es troben en tractament veterinari.



El canvi climàtic podria estar al darrere d’aquest fenomen que va a l’alça



A banda dels dos casos de Cambrils, aquest estiu n’hi ha hagut dos més al Maresme -un a Mataró i un a Premià de Mar-. Segons Aïda Tarragó, tècnica de la Xarxa de Rescat de Fauna Marina de la Generalitat, aquests quatre nius suposen un rècord a Catalunya, atès que l’any de referència fins ara era el 2014, quan dues tortugues van fer el niu en platges de la ciutat de Tarragona.



Segons els experts, l’increment de postes de tortuga babaua -‘Caretta caretta’- a la costa catalana podria ser conseqüència del canvi climàtic o d’algun factor que encara es desconeix. Segons Tarragó, davant l’escalfament de l’aigua marina a les zones on solien pondre els ous -Cap Verd, Florida i les costes orientals de la Mediterrània com ara Grècia i el Líban-, aquests exemplars estarien buscant “platges una mica més fredes” per fer els seus nius.



De fet, a Catalunya fa anys que s’han detectat exemplars adults i subadults de tortuga babaua, però no s’hi havia produït un fenomen de “colonització” com l’actual. La tècnica de fauna marina admet que és molt possible que encara hi hagi nius que no s’han detectat i, inevitablement, que alguns no s’arribin a descobrir mai per la gran extensió del litoral. Les tortugues ‘caretta’ ponen cada dos anys i, quan ho fan, poden arribar a fer diverses postes. Per aquest motiu, els tècnics prenen mostres genètiques de les cries i dels ous per confirmar possibles coincidències.



Els experts insisteixen que, en cas de trobar cries de tortuga, més probablement a primera o última hora del dia, cal evitar qualsevol manipulació i avisar immediatament el servei d’emergències trucant al 112.

Font: ACN