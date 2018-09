La Xarxa de Restauració i Cultura Cooperativa posa les bases per al seu funcionament

Aquest dilluns, dia 17 de setembre, es farà al centre cívic Can Pau Raba de Vic l'assemblea constitutiva de la nova cooperativa de serveis de la XAREC (Xarxa de Restauració i Cultura Cooperativa). A l'assemblea s'hi aprovaran els estatuts per al seu funcionament; s'hi presentarà el pla de viabilitat amb el Col·lectiu Ronda, que ha fet l'acompanyament en l'elaboració del pla, i també s'hi presentarà i validarà el segell de qualitat i el catàleg de serveis entre els diferents projectes de restauració i turisme responsable que començaran a conformar la nova etapa de la XAREC.

L'assemblea tindrà com a colofó un dinar a la taverna La Nyàmera de Vic, un dels projectes que des de fa cinc anys ja està treballant en la línia d'hostaleria responsable per la qual aposta la XAREC.



L'assemblea d'aquest dilluns serà la culminació de vuit mesos de treball per començar a construir la nova etapa de la XAREC, que després de cinc anys de funcionament com a xarxa de restaurants cooperatius, s'obre al sector del turisme responsable amb l'objectiu d'eixamplar i enrobustir la xarxa oferint nous serveis a les entitats i empreses associades, algunes d'elles més enllà del cooperativisme. Entre d'altres projectes, el segell de qualitat que servirà per distingir aquells establiments que compleixen els criteris propis del turisme i la restauració responsable i sostenible. Des d'aquest mes de setembre també està en marxa un cicle de formacions a les entitats associades. El nou projecte s'emmarca en un dels anomenats «projectes de país» del programa Singulars impulsat des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.



Un altre dels pilars de la nova etapa de la XAREC és el Manifest pel turisme i l'hostaleria responsables que es va presentar el passat mes de juliol. El Manifest parteix de la base que «el model de desenvolupament del turisme i l'hostaleria fa temps que ha tocat sostre». A l'empara del mantra de la «creació de treball i riquesa» les empreses del sector han gaudit de via lliure pel creixement sense límits amb el beneplàcit de l'administració. A més, ho ha fet a costa de la precarització del treball, l'homogeneització dels serveis, l'especulació i la gentrificació, la massificació dels espais d'acollida, la desaparició de la cultura a barris i pobles i la destrucció del territori. Tot plegat ha provocat el rebuig social, però també alhora el naixement de propostes alternatives.



D'aquí que ara la XAREC alci la veu per visibilitzar l'alternativa enfront al model del turisme i l'hostaleria precaritzadors del treball, de la comunitat i del territori. El Manifest defineix l'alternativa que es defensarà i es potenciarà des de la nova cooperativa de serveis que impulsa la XAREC a partir de deu punts.



La XAREC té el seu origen en l'any 2013, quan una vintena de cooperatives i entitats de l'economia social i solidària dedicades a la restauració van iniciar el procés de creació d'una xarxa de restauració i cultura cooperativa per tal de posar en comú els valors i les necessitats de tots els projectes associats i coordinar les accions que fessin possible compartir les pràctiques i les experteses generades de cada projecte i dotar-les d'eines de gestió, compres, formació, comunicació i comercialització comunes.



La nova cooperativa de serveis té la missió, en una primera fase, de fer una diagnosi de l'oferta en el turisme i l'hostaleria socialment responsables, valorar les seves mancances, valors i necessitats, organitzar eines d'intercooperació, qualificació amb criteris de segell, etc. Tot plegat amb l'objectiu d'aglutinar i cohesionar una oferta hores d'ara ja existent amb un alt criteri de qualitat i responsabilitat social i arrelada al territori i que es pretén posar en relleu just en un moment que altres models turístics i del lleure comencen a entrar en conflicte amb la convivència ciutadana.