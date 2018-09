El 'recondicionament' un concepte que s'obre pas en el mercat de l'electrònica

L'impacte ambiental del procés de fabricació de l'electrònica és un valor cada dia més present. Així, darrerement han sorgit diverses plataformes que es dediquen a 'recondicionar' telèfons mòbils, tauletes o ordinadors. Són productes que bé tenen algun defecte superficial de fabricació o bé que el propietari prefereix un darrer model i decideix posar l'antic a la venda, enlloc de guardar-lo en un calaix.

La producció d'un ordinador requereix 1,7 tones de materies (1,5 tones d'aigua, 22 kg de productes químics i 240 kg de combustible), mentre que durant el procés de fabricació s'emet tan de CO2 com un vol París-San Francisco. Tot i així, molts d'usuaris d'smartphones decideixen canviar-los mentre encara funcionen i ja és hora de tenir present els recursos que es necessiten per a fabricar-ne un de nou i els residus electrònics que deixa en algun racó del planeta el nostre consum. Aproximadament entre uns 15 i 20 kg cada any per habitant del primer món.

Davant d'això, per què no optar doncs per comprar de segona mà, una solució eficaç per reduir els impactes ambientals de l'electrònica i els electrodomèstics. En reutilitzar dispositius ja fabricats, aquestes compres no requereixen cap producció ni extracció de noves matèries primeres i eviten molts residus contaminants.

Tanmateix, no és difícil aconseguir compres segures i garantides de segona mà en aquest àmbit. Aquest és el motiu pel que estan despuntant en aquests moments diverses plataformes on line com Certideal, Back Market o ReCommerce. Són establiments que ofereixen dispositius electrònics (telèfons intel·ligents, ordinadors, tauletes, televisors), fins i tot aparells (màquines de cafè, microones, ...) amb l'objectiu de ser reutilitzats. Ho fan en col·laboració amb fàbriques certificades de reenvasament i els dispositius que ja s'han utilitzat són revisats per experts i posats en el mercat, gaudint d'una segona vida. En el cas dels mòbils, per exemple, s'hi poden trobar dispositius de marques reconegudes Samsung o iPhone, per preus rebaixats entre un 30 i un 70%.

Segons un informe publicat per Counterpoint, el mercat mundial d'smartphones recondicionats ha crescut un 13% durant el 2017, xifra que suposa al voltant de 140 milions d'unitats. L'interés progressiu dels usuaris en aquest sector ha fet, fins i tot, que tan Amazon, Fnac tinguin el seu espai de comercialització de mòbils recondicionats.