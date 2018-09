¿Per què és important invertir en disseny i posicionament de pàgines web?

Internet avui dia està present als domicilis de pràcticament tothom. Usuaris de totes les edats fan ús diàriament de dispositius com ordinadors, telèfons mòbils i tauletes per accedir de manera instantània a la informació i als continguts que necessiten. Per aquest motiu és fonamental comptar amb presència a la xarxa.

Però la competència ha arribat a un nivell molt elevat. Cada cop existeixen més portals online, pel qual és de vital importància destacar per sobre de la resta de pàgines web amb l’objectiu de que els potencials clients acabin accedint a la teva. Aconseguir-ho no és complicat, necessitant simplement destinar un pressupost a dos àmbits que actualment són imprescindibles.

Experts en disseny web que donen forma a pàgines fetes a mida

Anteriorment hem mencionat la rellevància que té el fet de distingir-se de la competència, però no només aquest aspecte resulta important a Internet. I és que també és essencial oferir als visitants exactament allò que desitgen trobar al portal. Ambdós aspectes passen a requerir l’elaboració d’un lloc web fet a mida, feina que duen a terme els especialistes en Disseny Web Girona obtenint un resultat immillorable.

Invertint en un servei d’aquestes característiques la teva pàgina passarà a fer gala d’un disseny atractiu, intuïtiu i de tipus responsive, és a dir, s’adaptarà a la perfecció depenent del dispositiu utilitzat pel visitant a l’hora d’accedir-hi. Aquest factor és transcendental, doncs també ajuda a un aspecte crucial com és el del posicionament web en el que profunditzarem més endavant.

Gràcies a l’actuació de professionals t’estalviaràs tots els maldecaps que pot ocasionar el fet de donar forma a un disseny web des de zero. A més, les modificacions que tinguis pensades seran afegibles sense dificultats a través dels mòduls d’autogestió que incorporen aquest tipus d’empreses.

Les estadístiques demostren que aquelles pàgines que presumeixen d’un estil modern, visualment atractiu i senzill d’utilitzar tenen un percentatge de conversió visites-compres/contractacions de serveis molt més elevat que els llocs web que no aposten per invertir en un sector de tanta rellevància.

Posicionament web per aparèixer a la primera pàgina de Google

Contractar un servei de disseny web és un pas molt important per fer acte de presència a Google, tot i que de poc serveix si el portal apareix a les pàgines de resultats a les quals pràcticament cap usuari accedeix. De fet, pocs internautes van més enllà dels primers deu enllaços mostrats pel popular motor de recerca.

Així doncs, en els temps que corren és altament recomanable invertir en Posicionament Web deixant-ho tot en mans d’especialistes que saben exactament quins mètodes convé posar en pràctica per obtenir els millors resultats possibles. És a dir, una major quantitat de beneficis degut a que més persones interessades en el sector al qual et dediques trobaran el portal online al fer recerques a Google de paraules clau relacionades.

¿Com ho aconsegueixen? Són vàries les tasques que duen a terme els experts en SEO, també conegut com a posicionament de pàgines web. En primer lloc es presta una especial atenció a les explicacions aportades pel client contractant, sabent exactament quin objectiu és el que vol assolir. Seguidament s’analitza a la competència esbrinant tot el possible sobre el sector en qüestió.

En funció dels dos paràmetres prèviament esmentats es procedeix a determinar les paraules clau per les que convindria apostar, potenciant-les amb les diverses operacions d’optimització que són realitzades de la manera més efectiva i segura possible, complint amb les directrius de Google i tenint en compte els canvis d’algoritme que habitualment es produeixen en el motor de recerca.

Disseny i SEO: la millor combinació per tenir una bona visibilitat

Per entendre per què cal apostar fortament per ambdós camps presta atenció a aquest exemple. Suposem que a Catalunya existeixen dues farmàcies que fins ara han venut els seus productes físicament i volen donar el pas de fer-ho a distància aprofitant els beneficis que proporciona l’era digital.

La farmàcia A opta per confiar en professionals que li elaborin un disseny web únic, exclusiu i personalitzat al cent per cent, el qual cridarà l’atenció del públic objectiu que no tindrà dificultats per navegar pel portal no només per lo intuïtiu que serà, sinó també degut a la seva alta compatibilitat amb tot tipus de dispositius. A més, apareixerà als primers resultats de Google.

D’altra banda, la farmàcia B prefereix fer ús de les clàssiques plantilles de CMS com PrestaShop que pràcticament no permeten diferenciar les tendes online que les utilitzen. Al mateix temps, com no té a professionals vetllant pel seu posicionament costa trobar-la al buscador, havent d’accedir a pàgines de resultats un tant residuals.

¿Quina farmàcia creus que obtindrà més beneficis i conversions? En efecte, la primera d’elles, la qual veurà recompensat notablement l’esforç econòmic fet a l’hora de contractar a professionals que combinin disseny web i posicionament per tal d’obtenir una visibilitat online excel·lent.