La IAEDEN impugnarà el pla especial de l'Ajuntament de Llançà que preveu aixecar 40 habitatges en un espai forestal

L'entitat ecologista IAEDEN impugnarà el pla especial que vol tirar endavant l'Ajuntament de Llançà (Alt Empordà) i que preveu la construcció de 40 habitatges en un espai forestal. El consistori tira endavant el projecte ja que considera que es tracta de sòl urbà, però aquest és, alhora, el principal argument que la IAEDEN fa servir per impugnar el pla. "El 80% del terreny és sòl forestal i a més està encaixonada en una zona que toca al Parc Natural del Cap de Creus", ha assenyalat la portaveu de l'entitat, Marta Ball-llosera.

Des de la IAEDEN es mostren "convençuts" que es podrà aturar aquest projecte i demanen que la Generalitat "intervingui" per "evitar més aberracions urbanístiques". En aquest sentit, Ball-llosera ha reclamat una moratòria en la construcció d'habitatges d'aquest tipus fins que tots els projectes estiguin qualificats.

Un espai forestal entre Llançà i El Port de la Selva pot quedar ple d'habitatges si la impugnació per part de la IAEDEN no tira endavant. L'entitat ecologista ha anunciat que està parlant amb advocats per tal de dur el cas als tribunals si l'Ajuntament no es fa enrere en un projecte que contempla aixecar 40 cases en aquesta zona. Els arguments del consistori per haver donat llum verda a la petició dels promotors és el fet que es tracta de sòl urbà, un motiu que des de la IAEDEN discuteixen, i de fet, consideren "ridícul". L'entitat assegura que es tracta d'una zona forestal, i per tant, no s'hi pot fer el projecte que l'Ajuntament contempla.



A més, des de l'associació adverteixen que la zona es troba en un espai encaixonat entre el mar i el Parc Natural del Cap de Creus. A això, cal sumar-hi d'una banda que hi creua un rec que des de la IAEDEN consideren que cal protegir ja que forma part del parc, i de l'altra la proximitat amb el camí de ronda que uneix Llançà i El Port de la Selva.



Per tot plegat, l'entitat ha deixat clar que impugnaran el pla especial dins dels 45 dies posteriors a la seva publicació. Aleshores, haurà de ser Urbanisme qui aprovi o no el projecte. Si malgrat tot el pla per construir les 40 cases arran de mar segueix el seu curs, la IAEDEN ja ha deixat clar que ho portaran als tribunals, i recorda que ja han rebut sentències favorables en casos similars.



Segons recull ACN, un dels motius que permet als promotors construir els habitatges és que la qualificació del sòl està basada amb una normativa del 1982, i que dictamina que es tracta de sòl urbà. Un fet que Ball-llosera nega ja que no es compleixen les condicions per aquesta qualificació.



Per això, la portaveu recorda que segons la normativa vigent del 2010 seria "impossible" construir en aquest espai. Un dels motius són les pendents que hi ha i que en alguns trams superen el 40%, el doble del permès.



Amb tot, a la zona hi ha sis cases construïdes que es van aixecar durant la dècada dels 60. Ball-llosera ha demanat que es mantinguin fora de la qualificació de la resta del terreny, però diu que si se n'aixequen de noves "serà fer més gran l'aberració contra la Costa Brava".



Aquest és un dels 21 projectes urbanístics que l'associació SOS Costa Brava –constituïda recentment- ha denunciat, i contra els que lluita per evitar que tirin endavant. Ball-llosera ha reconegut que alguns "seran molt complicats d'aturar", sobretot perquè "estan molt avançats".



La portaveu, però, ha advertit que "en sortiran molts més" que estaven parats i que un cop passada la crisi tornaran a sortir a la llum. "Estem convençuts que hi hauran més bolets i veiem que no s'ha après ni repensat res", ha lamentat Ball-llosera que ha demanat "aturar veles" i demanar la suspensió cautelar de totes aquestes urbanitzacions.

Font: ACN