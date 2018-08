Cardedeu estalvia més de 45.000 euros en la factura energètica municipal

De la mateixa manera que amb l'energia, també s'ha fet el seguiment de les factures de consum d'aigua municipal. Les dades de 2017 mostren que el consum de l'Ajuntament de Cardedeu ha estat de 38.691 m3, una reducció del 8,2% respecte 2016. Aquest consum ha tingut un cost de 53.886 € repartit entre els equipaments (78%) i les boques de reg de la via pública (22%).

Els conceptes pels que s'ha arribat a un major estalvi energètic durant el 2017 són vinculats a la correcció de la penalització per energia reactiva, a l'optimització de la potència contractada i a la baixa de subministraments sense ús.

La factura energètica municipal va ser de 528.231 € el 2017, cost equivalent a 29,1€ per habitant. Aquesta despesa és un 8,1% inferior al de l'any anterior, disminució assolida gràcies a la reducció del consum elèctric en equipaments i a l'abaratiment del preu de l'electricitat.

