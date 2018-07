La Diputació de Barcelona publica una guia d'Economia Circular i Verda al Món Local

L'economia circular es basa en paràmetres oposats a l'economia lineal que ha estat el model que ha prevalgut fins ara. És a dir, remanufacturar i recuperar productes, optar per serveis d'ús enlloc de compra de productes o apostar per l'ecodisseny davant del concepte de fabricar, consumir i llençar. Ara, la Diputació de Barcelona ha publicat una guia d'Economia Circular i Verda al Món Local, des de la que es pretén oferir eines i argumentari per impulsar l'economia circular des de la política local.

Aquesta guia forma part del Pla de treball 2016-2019 d’Economia Circular i Verda al Món Local, promogut per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i dirigit per la Fundació Fórum Ambiental. Els continguts presentats en aquesta guia s’alimenten de l’experiència dels autors així com dels municipis participants en el cicle de Tallers organitzat en el marc del mateix pla de treball i ha comptat amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, les aportacions del grup de treball canalitzen una experiència important en l’impuls a l’economia circular des del món local que es posa en valor al llarg del present document.

L’objectiu de la guia és divulgar el concepte d’economia circular i donar orientacions pràctiques al món local (polítics, responsables de l’administració pública i tècnics) per tal d’impulsar i promoure l’economia circular a diferents nivells (tant en l’àmbit de la pròpia administració pública com facilitant la seva implementació en el sector privat i a tots els nivells de la societat).

El document s’estructura en tres grans blocs: el primer presenta el concepte d’economia circular, les principals estratègies a l’hora d’implementar-lo i quin és el paper del món local en el seu impuls. El segon bloc té un caràcter eminentment pràctic i presenta els passos a seguir per tal que un ens local pugui definir una estratègia d’impuls a l’economia circular i verda en el seu territori. Finalment, el tercer bloc és un quadern de treball que inclou materials de treball per tal de posar en pràctica una estratègia d’impuls a l’economia circular des de l’àmbit local.