Startups del sud de França i de Catalunya presentaran els seus projectes mentre viatgen en el French Tech Train

Una trentena de startups de la regió francesa dels Pirineus Orientals, Marsella, Tolousse i Montpeller però també de les intal·lades a Girona, Barcelona i Madrid presentaran els seus projectes en un tren davant d'inversors, bancs i institucions. Els projectes més innovadors i ambiciosos seran premiats per un jurat nomenat amb motiu de l'esdeveniment.

Amb aquesta acció es pretén que les startups participants de la regió de Perpinyà es posin en contacte amb la xarxa d'empreses tecnològiques franceses establertes a Barcelona i Madrid, agrupades a French Tech. D'aquesta manera podran donar a conèixer els seus projectes, crear vincles amb d'altres empreses, relacionar-se amb possibles col·laboradors públics i privats, captar finançament, i fer difusió de les seves iniciatives a la premsa que cobreix l'esdeveniment.

L'acció té com a objectiu promoure la internacionalizació de les startups franceses i millorar l'atractiu de l'entorn d'innovació de la zona de Perpinyà entre els agents estrangers tecnològics.

El programa preveu que el dijous 14 de juny, a les 10h, iniciï el viatge el tren French Tech des de Perpinyà amb els representants de les organitzacions promotores públiques i privades que donaran la benvinguda als participants i faran els parlaments inicials. A les 10: 30 h el tren farà una breu aturada a Girona perquè puguin unir-s'hi startups i inversors de d'aquesta ciutat i es preveu que al voltant de les 11 del matí el tren arribi a Barcelona on hi haurà una trobada de networking amb el hub de Barcelona de French Tech. En el trajecte fins a Madrid es farà la presentació dels projectes i les valoracions a càrrec d'un jurat composat per representants del sector públic i privat, líders empresarials i

agents financers i inversors.

L'esdeveniment comptarà també amb actors institucionals dels territoris involucrats. A Perpinyà està prevista la participació de Bernard Fourcade, president de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Pyrénées-Orientales, Laurent Gauze, vicepresident de Perpinyà Méditerranée Métropole, i un representant de la Région Occitanie. A Barcelona intervindran Philippe Saman, director de la Chambre de Commerce et d'Industrie Française à Barcelone, i Christian Marion, director de French Tech Barcelona. Finalment a Madrid participaran l'ambaixador de França a Espanya, un representant de la Chambre de Commerce et d'Industrie France-Espagne i Dimitri Seigneuray, responsable de French Tech Madrid. L'endemà el tren farà el recorregut contrari per finalitzar l'experiència.

La xarxa French Tech està integrada per professionals que treballen en o per a empreses franceses a França o a l'estranger, ja siguin de l'àmbit digital com de les tecnologies de la salut (medtech), les tecnologies verdes (cleantech), les biotecnologies (biotech), les finances (fintech) o de l'àmbit industrial. Formen part de French Tech emprenedors, però també inversors, enginyers, dissenyadors, desenvolupadors, grans grups, associacions, mitjans de comunicació, operadors públics, instituts d'investigació... que estiguin compromesos amb el creixement de les startups, d'una banda, i la seva influència internacional per una altra.