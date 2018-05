’Impuls Solar Vallès' obre inscripcions per a la compra col·lectiva de 100 cobertes amb placa fotovoltaica

La plataforma 'Impuls Solar Vallès', promoguda pels Grups locals de Som Energia del Vallès, portarà a cap una iniciativa similar a la que ja han implantat l’Onada Solar o el Col·lectiu Solar en d'altres punts del país. 'Impuls Solar Vallès' és una proposta de compra conjunta de 100 projectes d'autoproducció fotovoltaica que busca abaratir preus i facilitar les tasques d'instal·lació gràcies a fer-ho col·lectivament.

El termini d'inscripció a la compra col·lectiva ja és obert per als socis de la cooperativa Som Energia del Vallès que vulguin o puguin tenir una instal·lació fotovoltaica a la teulada i, així, poder produir part de l'energia que consumeixen.

Aquesta compra conjunta és adequada per a persones (o negocis) que tinguin una teulada pròpia a casa (o local) a la zona del Vallès, ben orientada (sud o sud/oest) i assolellada, i al mateix temps que tinguin un ús elèctric anual mitjà-alt (més de 2.500 kWh/any).

L’oferta bàsica és una instal·lació solar per a autoproducció (mòduls fotovoltaics, inversors, estructura i cablejat). Inicialment, sense acumulació (bateries) ni cap element que eviti la injecció a xarxa si hi ha moments en què hi hagi excedent de producció.

Sud Renovables (en col·laboració amb la cooperativa CEMID) ha estat l’empresa escollida, mitjançant el concurs que s’ha fet entre empreses de la zona, per oferir un servei integral (material, instal·lació i legalització) segons les condicions i els criteris que han estat establerts pels Grups Locals de Som Energia de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell i Baix Vallès.

L’Impuls Solar Vallès és una proposta de compra conjunta per a 100 projectes “claus en mà” d’autoproducció fotovoltaica. Els participants en la compra col·lectiva opten a rebre un servei integral de muntatge, posada en funcionament i legalització d’una instal·lació fotovoltaica, a escollir entre quatre configuracions, en funció de les necessitats i el consum de cada família o negoci. La inscripció implica un compromís evident i el primer pas és la visita d'un tècnic que assessorarà en el model més adaptable a cada cas.