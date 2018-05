El Documental del Mes presenta Un home millor (A Better Man)

Un home millor (A Better Man), és una producció d'Attiya Khan i Lawrence Jackman sobre la violència masclista i un nou paradigma de prevenció conegut com a justícia restaurativa. Un film en primera persona on l'Attiya s'enfronta cara a cara amb l'ex que la va maltractar quan era jove. Decideix filmar aquesta primera trobada com a teràpia per poder destruir els fantasmes del passat i poder seguir endavant amb la seva vida. I si la teràpia al maltractador es focalitza en la prevenció i no en el càstig?

"Recordo que ploraves i em deies que ho senties. I recordo que jo pensava: si ho sents, para", explica l'Attiya Khan davant de l'Steve, l'exnòvio que quan eren adolescents la maltractava. Recorden el dia en que, amb només 18 anys, l'Attiya fugia espantada de casa i corria pels carrers de la ciutat. Temia per la seva vida perquè l'Steve l'havia estat maltractat física i emocionalment durant anys. Ara, 20 anys més tard, l'Attiya contacta amb l'Steve perquè es reuneixi amb ella per saber com recorda la relació que varen tenir i si està disposat a assumir la responsabilitat dels seus actes violents.

L'Attiya és cineasta i decideix gravar aquesta primera trobada. Aquesta reunió emocionalment dura marca un nou inici en el procés de recuperació del benestar emocional de l'Attiya. També significa un punt de partida per l'Steve, que se li brinda una nova oportunitat per responsabilitzar-se de l'enorme dany que va causar. En cap moment es pretén justificar els abusos, ni tan sols perdonar a l'Steve, però l'Attiya creu que la millor manera de poder seguir amb la seva vida és enfrontant-se cara a cara amb els fantasmes del seu passat, per aquest motiu aposta per l'anomenada justícia restaurativa, en la qual la solució emocional del conflicte passa per tractar a la víctima i a l'agressor de forma conjunta. Amb l'ajuda del terapeuta Tod Augusta-Scott, especialitzat en treballar amb homes que han utilitzat la violència, l'Steve torna a mirar al passat per recordar moments concrets dels abusos que va dur a terme i ajudar a l'Attiya en el seu procés de curació, que també acabarà sent el seu.

Segons el Ministeri de Sanitat, l'any 2017 a Espanya hi van haver 51 dones assassinades a mans de les seves parelles o exparelles. 7 dones més que l'any 2016. La violència masclista és una lacra que afecta pràcticament a totes les societats del món, tot i els incansables esforços per aconseguir un canvi. Un home millor (A Better Man) posa de manifest un nou paradigma per prevenir la violència masclista i advoca que el maltractador també necessita una cura emocional, i no només un càstig.

No sempre ha de ser així però, en aquest cas, el benestar emocional de l'Attiya passa perquè el seu agressor reconegui i s'adoni de la magnitud dels seus terribles errors i decisions del passat.

La pel·lícula compta amb diversos reconeixements: Top 20 Audience Award, Hot Docs – Canadà, 2017; Secció Oficial, Doc NYC – Estats Units, 2017; Secció Oficial, San Diego Asian Film Festival - Estats Units, 2017.

La projecció la podreu veure en les sales on habitualment es projecta El Documental del Mes en aquest enllaç hi trobareu calendari i horaris.