Els municipis reclamen finançament per assumir el cost del bo social

L'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han consensuat propostes d'esmenes als pressupostos generals de l'Estat per al 2018 per reclamar que els ajuntaments catalans tinguin el finançament per assumir el cost del bo social i que no s’envaeixin les competències en la seva aplicació respecte la Llei 24/2015.

Així ho han acordat les entitats municipalistes en un grup de treball coordinat per l'Ajuntament de Barcelona i han fet arribar les propostes als grups parlamentaris del Congrés.

L'ACM i l'FMC han recordat que des del món local es vol posar en valor la necessitat de defensar l’aplicació de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, que compta amb un gran consens polític i social a Catalunya i, per aquest motiu, creuen que el bo social en "cap cas" ha de suposar la superació d'aquesta llei, "molt més avançada en la protecció dels drets bàsics de la ciutadania" i que consideren "irrenunciable".



Les entitats remarquen que també cal que l’Estat garanteixi el finançament necessari per afrontar la part pública del pagament del deute i asseguren que el municipalisme català "no pot acceptar un Reial Decret que no preveu la dotació econòmica que ho ha de fer possible i no facilita la seva gestió per part de les administracions locals". Les entitats també reclamen la necessitat que les companyies de subministrament elèctric assumeixin una major coresponsabilitat social, fixant una aportació a fons perdut per fer front al deute generat per persones en situació de vulnerabilitat social.

Font: ACN