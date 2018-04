El Regne Unit instal·la fonts d'aigua potable a les estacions de tren

La companyia d'infraestructures ferroviàries va presentar una nova font a l'estació de Londres, Charing Cross, a finals del març passat. L'objectiu és instal·lar-ne a les 17 estacions més concorregudes del Regne Unit, abans de finals d'any.

Aquest anunci el recull The Guardian després que Network Rail havia avançat al desembre que de moment no es tiraria el projecte endavant. Però fa pocs dies, un portaveu de la companyia va anunciar que s'instal·larien fonts d'aigua potable gratuïta a les 17 estacions de ferrocarril més concorregudes de tot el país. Aquesta primera fase s'executarà abans que acabi l'any i, més endavant, la mesura s'anirà estenent a la resta d'estacions.



Network Rail gestiona algunes de les estacions més grans i més transitades del Regne Unit, incloses totes les terminals principals de Londres, Birmingham New Street, Manchester Piccadilly i Glasgow Central.

Entre elles hi ha Waterloo, recentment nomenada l'estació de ferrocarril més transitada de Gran Bretanya, per 14è any consecutiu. L'estació és utilitzada per més d'un quart de milió de persones cada dia.

Els responsables de la xarxa de ferrocarril expliquen que amb aquesta acció no només volen ajudar a satisfer la set dels usuaris de les estacions de manera gratuïta, sinó que, a més, busquen un impacte positiu en la lluita contra la generació de plàstics d'un sol ús.

L'actuació es fa poques setmanes després que l'alcalde de Londres, Sadiq Khan, va anunciar plans per llançar una nova xarxa de fonts d'aigua i punts de recanvi d'ampolles a la capital.