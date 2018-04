Pangea promou la campanya '“A internet, quan no pagues, el producte ets tu”

La campanya és un intent de conscienciar del risc que córre la nostra privacitat i la seguretat de les nostres dades quan fem ús de certs serveis gratuïts a internet ja que no només les grans multinacionals (Google, Facebook…) comercien amb elles.



La campanya promoguda per l'organització Pangea s'ha iniciat aquest 20 de març i pretén denunciar una realitat que no només té com a conseqüència la invasió del nostre espai personal digital amb publicitat i spam de tot tipus, sinó que pot condicionar l’obtenció o no d’una feina, i pot adquirir vesant política i malmetre els drets humans quan, tal i com denunciava Amnistia Internacional l’any passat, qualsevol govern o empresa pot filtrar dades de persones segons la seva orientació sexual, raça, gènere, creences o ideologia, segons lamenta l'entitat.

L'entitat Pangea convida a apostar per iniciatives que ofereixen serveis competitius des dels valors de l’economia social i solidària, garantint la nostra privacitat i seguretat i posant a la persona al centre. Per això l'entitat anuncia que està desenvolupant serveis d’allotjament web, mail, gestió de dominis, bases de dades o servidors, amb certificats SSL oferts per LetsEncrypt, l’autoritat de certificació de seguretat web gratuïta, oberta i automatitzada que permet reduir costos i configurar-se i actualitzar-se de manera automàtica.

Pangea, és l’organització catalana pionera i capdavantera en promoure, a través de projectes específics, l’ús estratègic de la xarxa i les TIC al servei de les organitzacions, els moviments i les persones que treballen per la justícia social, els drets de les dones, el desenvolupament sostenible i la diversitat cultural a escala local i internacional.Un d’aquests projectes, eReuse, és actualment motor de l’ecosistema d’innovació i economia circular i col·laborativa català amb un conjunt d’eines tecnològiques i de gestió desenvolupades de forma comunitària que tenen l’objectiu de reutilitzar dispositius electrònics garantint sempre el seu reciclatge final i la cadena de custòdia de tot el procés.