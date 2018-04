Barcelona obre el nou Espai Consum Responsable

El nou espai és ubicat al Palau Foronda, a Ronda de Sant Pau, i inclourà l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), que després de més de 30 anys també actualitzarà i ampliarà els serveis. L'equip de govern municipal ha fet la presentació avui amb motiu de la celebració del Dia Internacional de Consumidor.

El nou espai vol ser referent de la ciutat especialitzat en consum, que treballa en xarxa amb les iniciatives i entitats ja existents, i que incorpora nous serveis d’atenció als consumidors. En la presentació s'ha avançat que s'està elaborant una guia per atendre específicament els dubtes que plantegen nous serveis en auge, com els vinculats a les economies de plataforma (col·laboratives).

Ubicat al Palau Foronda de la Ronda Sant Pau 43-45 baixos, inclourà l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) que actualitzarà i ampliarà els serveis que ofereix, especialment en l'àmbit de consum més conscient, responsable i sostenible social, ambiental i econòmicament.

Aquest nou enfocament, promogut pel Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum i concretat a l’Estratègia d’Impuls del Consum Responsable (2016-2019) permetrà adaptar-se a les noves necessitats i demandes dels consumidors i consumidores, sota el nou paradigma de considerar el consum com a part pro-activa del model socioeconòmic i que, per tant, va més enllà del consum com a element de la satisfacció de necessitats, sinó que dóna valor a d’altres aspectes d’allò que es consumeix.

Segons el primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello “no es tracta només de defensar els drets dels consumidors, sino de plantejar el consum com una eina de transformació social, de canviar la relació amb l’entorn. Com ens vestim, com ens transportem és un canvi necessari i enormement exigent”.

El nou Espai de Referència sobre Consum Responsable oferirà una amplia varietat de serveis i recursos adreçats a tot tipus de persones usuàries, tot i que s’aniran desplegant per fases:

– Serveis de l’OMIC:

Informació i assessorament especialitzat en consum.

Mediació i reclamacions

– Programes de formació i difusió (activitats, exposicions i campanyes).

– Recursos sobre consum responsable adreçats a centres educatius i de lleure de la ciutat.

– Cessió d’espais per entitats, grups de persones consumidores, serveis municipals i agents de consum.

– Assessorament especialitzat en consum responsable.

Dins la programació amb motiu del Dia Internacional de Consumidor destaca la projecció ahir dimecres del documental FoodCoop i col·loqui amb el director i productor a Aribau Multicines. Food Coop descriu la vida i funcionament d’una de les cooperatives més famoses d’Estats Units, que compta amb 17.000 socis.

També s'han presentat avui l’exposició “Comerços Verds”, la mostra “Tenim Recursos” de serveis municipals relatius al consum responsable, el taller “9sPebrots” i una xerrada sobre “L’apreciació judicial d’ofici dels drets dels consumidors”.

El dissabte 17 al matí s’oferirà l'oportunitat d’allargar la vida d’alguns objectes més quotidians (bicicletes, roba, aparells elèctrics i electrònics i ordinadors), de conèixer de la mà d’experts “El consum conscient avui. Èxits, dificultats, reptes i oportunitats” i també de recórrer iniciatives d’economia social i solidària i consum responsable el barri del Raval.