El Mobile Social Congress a la recerca d'un model electrònic just

Dos dies de tallers i ponencies destinades a plantejar la vesant alternativa al Mobile World Congress de Barcelona. Conceptes com l'obsolescència programada, el destí dels residus electrònics o els conflictes que planteja la cadena de subministrament dels nostres terminals són els que es debatran durant aquests dos dies amb l'objectiu de posar de manifest la controversia de la indústria mòbil i tecnològica.

Aquesta serà la 3a edició del Mobile Social Congress (MSC), on l'organització Setem Catalunya proposa un espai de trobada i de reflexió ciutadana per plantejar un model electrònic just que tindrà lloc el 27 i 28 de febrer al Pati Manning de Barcelona. El certamen pretén focalitzar l'atenció sobre la controvèrsia de la indústria mòbil i tecnològica en general silenciades al Mobile World Congress.

Enguany, el programa dona un relleu especial a les experiències de la sobirania tecnològica des de l’economia social i solidària amb una perspectiva feminista. El congrés vol fer de mirall de les experiències d’organització i resistència de treballadores i dones de comunitats afectades davant la vulneració dels seus drets i els drets ambientals en la cadena de subministrament de l’electrònica.

Aquest és el PROGRAMA complet, amb molts altres temes de debat, entrevistes i tallers:

Dimarts 27 de febrer – Sobirania Tecnològica

PANELS

16 h - Auditori

Obsolescència programada i residus electrònics: respostes des de l’economia social i solidària

Ponents:

Alexandra Farbiarz, Terraqui

David Franquesa, Pangea i eReuse

Joseph Silvere Mfou’ou Mbata, Alencop

Moderadora: Laia Fargas, SETEM Catalunya

18 h -Auditori

Sobirania tecnològica i feminisme

Ponents:

Spideralex, Donestech

Silvia Pérez, HackDones BCN

Núria Alonso, Colectic

Moderadora: Laura Mora, Capa8 i Aspertic

ENTREVISTA

17.45 h - Auditori

Som Connexió

TALLERS

16 h - AULA 1 i 2

Autodefensa digital

A càrrec de: Benet R. i Camps, Softcatalà

17.30 h - AULA 1 i 2

RESTART PARTY: Allarga la vida del teu mòbil o ordinador i lluita contra l’obsolescència programada! Cal inscripció prèvia en aquest formulari

A càrrec de: Restarters Barcelona

Dimecres 28 de febrer – Drets Humans en la cadena de subministrament de l’electrònica

PANELS

16 h - Auditori

Dones, extractivisme miner i vulneracions de drets humans i ambientals a Amèrica Llatina

Ponents:

Gloria Chicaiza, Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, Equador

Margarita Aquino, Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, Bolívia

Karolien Burvenich, CATAPA, Bèlgica

Moderador: Miquel Carrillo, Enginyeria Sense Fronteres

18 h - Auditori

Enverinaments per l’ús de productes tòxics a la indústria electrònica

Ponents:

Heather White, codirectora i productora del documental “Complicit”, EUA/Xina

Amanda Hawes, International Campaign for Responsible Technology i SCCOSH, EUA

Joe DiGangi, IPEN, Corea del Sud (vídeoconferència)

Moderadora: Olga Martín-Ortega, Electronics Watch i University of Greenwich, Regne Unit

ENTREVISTA

17.45 h - Auditori

Advanced Procurement for Universities and Colleges, Escòcia

TALLERS

16 h - AULA 1 i 2

iSlaveat10 - 10 anys d’esclavitud moderna per fabricar els iPhone

A càrrec de: Alba Trepat, SETEM Catalunya - amb la col·laboració de SACOM

17 h - AULA 1 i 2

Guerra, recursos naturals i el paper de la societat civil a la República Democràtica del Congo (RDC)

A càrrec de:

Josep Maria Royo, Escola de Cultura de Pau, UAB

Erick Kambalé, Étoile du Sud, R.D. Congo

Sylvie Luzala, Étoile du Sud, R.D. Congo