Neix a Olot el primer servei de cotxes elèctrics per compartir a comarques gironines

El grup local d'Olot-Garrotxa de Som Mobilitat, una cooperativa de consumidors i usuaris, ha posat en marxa un servei de cotxes elèctrics per compartir. Es van constituir ara fa tres mesos i ja compten amb quinze usuaris.

El poden utilitzar empreses, entitats, administracions i particulars que prèviament han de pagar 10 euros com a socis i escollir entre diferents opcions de pagament, com ara una quota al mes (a partir de 50 euros) o comprar hores per avançat. Actualment compten amb un vehicle però estan en fase d'adquirir-ne un segon. Funciona a través d'una plataforma online des d'on fas la reserva del cotxe indicant el dia i les hores amb el mòbil. El vehicle està aparcat al Garatge Parc Nou, que és el punt de recollida i retorn. El principal objectiu del servei és fomentar l'ús d'aquest tipus de vehicles que no contaminen el medi i anar reduint el parc de cotxes de gasolina i gasoil. A altres punts de Catalunya ja funciona aquest servei però a les comarques gironines és el primer cop que es posa en marxa.

El grup local de Som Mobilitat Olot-Garrotxa va néixer sense ànim de lucre fa tres mesos amb l'objectiu d'oferir un sistema de transport compartit i respectuós amb el medi ambient a partir d'una flota de cotxes elèctrics. Actualment disposen d'un vehicle i estan en fase de comprar-ne un segon. "En funció de la demanda, anirem posant més vehicles perquè el nostre objectiu és treure vehicles contaminants de la ciutat", ha explicat un dels socis del grup, Sergi Batlle.

Agafant l'experiència d'altres grups locals que hi ha al territori, van decidir que la comarca era un bon indret per posar-ho en marxa. Segons Batlle, el 75% dels trajectes amb vehicle que es fan a la Garrotxa són per anar d'un municipi a l'altre de la comarca i per tant creuen que hi ha un potencial de clients interessats en el servei. Es tracta sobretot de desplaçaments puntuals per anar a fer encàrrecs o visites al metge, si bé també hi hauria l'opció de més endavant poder utilitzar-lo diàriament per anar a la feina. En aquest cas, però, caldria una flota més gran de vehicles.

Les reserves i l'obertura del cotxe, amb el mòbil

Per poder utilitzar el servei, primer de tot s'han de pagar 10 euros per ser socis i donar-se d'alta a la plataforma online. Amb un mòbil o tauleta, pots fer la reserva -escollint els dies i les hores que creus que necessitaràs-.

Per obrir el cotxe, que està aparcat al Garatge Parc Nou, has d'anar a la reserva. L'usuari es compromet a utilitzar-lo les hores reservades i en cas que el retorni amb retard té una penalització. El lloguer inclou aparcament, la càrrega elèctrica, assegurança, manteniment i neteja. Afirmen que els preus s'ajusten molt als que actualment hi ha al mercat.L'usuari pot escollir diferents opcions de pagament. Des de quotes mensuals a partir de 50 euros, passant per una compra avançada d'hores o fins i tot l'apadrinament d'un vehicle.

Grups locals a diferents punts del territori

La cooperativa de consumidors i usuaris Som Mobilitat va néixer a Mataró el juny del 2016 amb 79 persones i actualment ja són 850. Compten amb diferents grups locals a diferents punts del territori com ara Amposta, El Bruc o recentment a Rubí, entre d'altres, i una flota de 9 vehicles. En els pròxims mesos preveuen incorporar cinc cotxes més. Un dels seus impulsors, Arnau Vilardell, subratlla que és precisament el món local el que pot contribuir a "canviar el model de mobilitat al territori". Han començat amb cotxes però no descarten incorporar bicicletes i motos més endavant.

Font: ACN