Ryanair aplica aquest dilluns la nova política d'equipatges de mà, fent pagar per la segona bossa que es pugi a cabina

Els qui adquireixin 'embarcament prioritari' podran pujar a l'aeronau amb una bossa i una maleta petita. La resta de passatgers hauran de deixar l'embalum més gran a la bodega, això si, sense pagament extra. Només que, a l'arribada a destí, els tocarà esperar la cinta d'equipatges.

Els passatgers que agafin a partir d'aquest dilluns un vol de la companyia de baix cost Ryanair hauran de pagar si entren més d'un embalum a cabina. La nova política d'equipatges fixa que només els passatgers amb 'embarcament prioritari' podran fer com fins ara: entrar, per exemple, una maleta per a cabina i una bossa de mà. Això sí, havent adquirit prèviament el bitllet amb les tarifes de cost 'Plus', 'Flexi Plus' i 'Family Plus', de sis euros addicionals. Els qui no facin aquesta despesa es veuran obligats a deixar l'embalum més gran a la porta d'embarcament perquè es porti a la bodega de l'avió, tot i que no se'ls farà pagar. Ryanair justifica la mesura per tal de fer més àgil l'embarcament dels vols i reduir el temps d'espera i els retards, així com la instal·lació de noves senyals i mesuradors en les portes d'embarcament dels aeroports on és present, com els de Barcelona-El Prat, Reus o Girona.

Els qui adquireixin 'embarcament prioritari' podran pujar a l'aeronau amb una bossa de 35 centímetres x 20 x 20 com a màxim i una maleta petita amb unes mides màximes de 55 x 40 x 20. La resta de passatgers hauran de deixar l'embalum més gran a la bodega, per la qual cosa hauran d'esperar a l'aeroport de destí a què surti per la cinta d'equipatges.



Ryanair argumenta que aquesta nova política d'equipatges respon a la necessitat d'agilitzar l'embarcament i desembarcament de passatgers a cada vol, i recorda que generalment els avions s'omplen, el que limita molt l'espai disponible per a bosses i maletes.

