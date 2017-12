Els residus generats en regions turístiques i grans esdeveniments, protagonistes del segon #wasteinprogress de Girona

El segon fòrum #wasteinprogress de Girona vol ser un laboratori d'idees per aconseguir reciclar, com a mínim, un 60% dels residus que generen destins turístics i grans esdeveniments. El motiu principal rau en un estudi europeu que revela que aquests dos àmbits produeixen el 30% de totes les deixalles que es generen als municipis. Del 21 al 23 de febrer, Fira de Girona acollirà experiències com les de Taipei (Taiwan), Sardenya (Itàlia) o Sant Llorenç de Cardassar (Illes Balears). A més, les polítiques de residus del parc temàtic Disneyworld d'Orlando (Estats Units) o el Giro d'Itàlia seran protagonistes a l'espai 'Turisme for Progress'. Una de les novetats d'aquest any seran els 'workshops', uns grups de treball reduïts sobre temes concrets com ara la gestió de residus en espais naturals, estacions d'esquí o segones residències.

La gestió dels residus en temps de vacances i oci serà el protagonista del segon fòrum #wasteinprogress que organitza Fira de Girona. Aquest esdeveniment va néixer l'any passat i va "superar les expectatives", segons ha dit l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, ha calculat que el primer certamen va tenir un impacte mediàtic "per valor de sis milions d'euros", tenint en compte el nombre de notícies publicades relacionades amb l'esdeveniment.

La primera edició buscava compartir experiències per millorar la recollida selectiva a ciutats de més de 50.000 habitants. La temàtica del 2018 se centrarà en els problemes que generen les deixalles a municipis i zones que reben grans volums de visitants. Una realitat que afecta a destinacions turístiques però també als grans esdeveniments que organitzen els municipis. "Un estudi europeu d'aquest mateix any detalla que un 30% dels residus municipals són generats pel turisme i els esdeveniments", ha recordat Frederic Puig, de la secretaria tècnica de #wasteinprogress. Una xifra que troben "suficientment important" com per abordar-la en el marc de la segona edició del fòrum.



El principal repte dels organitzadors ha estat trobar experiències mundials arreu del món que "funcionin" o que, simplement, "afrontin el repte de recollir almenys un 60% dels residus de manera selectiva", ressalta Puig. Del 21 al 23 de febrer, Girona acollirà vuit experiències internacionals que s'estan aplicant i que han de servir per fer "un bombardeig d'idees per als visitants".



Algunes de les destinacions que ja han confirmat la seva presència són l'illa croata de Krk, que durant l'estiu multiplica per set la seva població i que té uns índexs de reciclatge superior al 50%. També hi participarà una de les principals destinacions turístiques mundials: la ciutat de Taipei (Taiwan), que rep 15 milions de visitants cada any. Sardenya o la Val di Fiemme (Itàlia) i Sant Llorenç de Cardassar (Illes Balears) completen a hores d'ara les zones confirmades al proper #wasteinprogress.



D'altra banda, també hi participaran organitzadors de grans esdeveniments. Una de les experiències confirmada és el Giro d'Itàlia, una de les grans competicions esportives internacionals. "Els seus organitzadors, malgrat ser un esdeveniment ambulant, han aconseguit que es recicli fins a un 85%", ressalta Puig. A més, la caravana del Giro, que fa parada cada any a més de cent municipis, també serveix per fer "conscienciació" als veïns.



El #wasteinprogress tindrà també un parc temàtic convidat: el Disneyworld d'Orlando dels Estats Units. Aquest espai d'oci és, segons Puig, "únic al món" apostant per "polítiques de residus estrictes" que a hores d'ara "ja han donat resultats".



Font: ACN