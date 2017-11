Els governs europeus autoritzen l'ús del Glifosat 5 anys més

Després de la manca d'acord sobre la renovació de l'autorització de l'ús del glifosat el dia 9 de novembre, els Estats membres de la UE van votat ahir: la llicència de l'ús del glifosat s'ha renovat per 5 anys més. Per Slow Food aquesta votació demostra que molts governs europeus no respecten el desig dels ciutadans d'aturar l'ús d'aquest pesticida en el nostre sistema alimentari i en el medi ambient en general.

Només 9 Estats membres han votat en contra de la pròrroga de l'ús del glifosat: Àustria, Bèlgica, Xipre, Croàcia, França, Grècia, Itàlia, Luxemburg, Malta i només Portugal s'ha abstingut.



Els governs de la UE no han aconseguit arribar a un acord al llarg de diverses rondes de votacions i de diferents propostes suggerint als governs de la Comissió que aquesta renovació no és benvinguda pels ciutadans, tal com fa palès el més d'un milió de signatures de suport a la Iniciativa Ciutadana Europea demanant que s'abandoni l'ús d'aquest pesticida.



De fet, davant d'aquesta realitat, segons explica Slow Food en un comunicat, només queda el consol de constatar com diversos ciutats i regions d'Europa i de tot el món han pres mesures per restringir o prohibir el glifosat, ingredient principal de l'herbicida Roundup de Monsanto.



Alguns exemples: Bèlgica ha prohibit l'ús individual del glifosat, a Dinamarca, l'Agència Danesa de Protecció del Medi Ambient ha declarat el glifosat com un producte cancerigen i ha recomanat canviar a d'altres químics menys tòxics, França ha prohibit la seva venda privada i té previst prohibir el glifosat en el futur tot i la votació de la Unió Europea, a Itàlia la coalició Stop glifosat va guanyant cada vegada més membres i al mateix temps el Ministeri de Sanitat italià ha introduït diverses restriccions en l'ús del glifosat, a Alemanya alguns comerços minoristes han retirat els herbicides a base de glifosat com el Roundup de les seves prestatgeries, Malta ha iniciat els procediments per prohibir el glifosat a tot el país, els Països Baixos han prohibit qualsevol ús no comercial del glifosat, a Suïssa les cadenes de supermercats Migros i Coop han retirat de la venda els productes que contenen glifosat.



Carlo Petrini, fundador i president d'Slow Food International, afirma davant de la iniciativa que "La votació d'ahir ha estat una decisió política en contra dels ciutadans, una decisió que no ha tingut en compte l'opinió del Parlament' Segons Petrini, aquest pas mostra que els estats només pensen en els beneficis i no en la sostenibilitat ni a la salut del medi ambient i de la gent. És el tipus de decisió que allunya els ciutadans d'Europa ".



El moviment públic contra el glifosat ha anunciat que malgrat la decisió no es dona per vençut. Commina la societat civil i els ciutadans a seguir treballant per aturar el glifosat en un termini de 5 anys. Anuncien que seguiran pressionant als governs per prohibir a nivell nacional.