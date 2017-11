El confit de Pota Blava, moniato, prunes i vermut Tarrida, el plat favorit dels catalans

Enguany la fira se celebra per primera vegada a La Granja de la Ricarda, espai emblemàtic del Prat de Llobregat, amb una superfície de 19.000 m2. La fira acollirà prop de 150 expositors de productes avícoles, agrícoles i ramaders d’arreu del país. A més, els visitants podran gaudir de la gastronomia local a Fira Tapa Pota Blava.

El concurs organitzat per la Revista "Cuina”, en col·laboració amb Catalunya Ràdio, està patrocinat per Casa Ametller i Ametller Origen, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat i Estrella Damm. També compta amb la col·laboració del Fòrum Gastronòmic de Girona, Mas Uniformes i la Federació Catalana d'IGP i DOP.

En aquest concurs, s’hi havien presentat plats elaborats per 22 restaurants d’arreu de Catalunya, tots ells elaborats amb productes de qualitat catalans reconeguts amb els segells de DOP (Denominació d'Origen Protegida) i IGP (Indicació Geogràfica Protegida). El plat de Pota Blava del Prat (en representació de la IGP Pollastre i Capó del Prat) està apadrinat per la xef Carme Ruscalleda.

En total, el plat de Pota Blava ha rebut 14.926 vots. El segon classificat han estat les mandonguilles de peus de porc i avellana amb sípia del restaurant Color d'Olor de Poma de Reus. Abans que es fessin públics els resultats, els dos finalistes van realitzar un showcooking, elaborant la recepta en directe, per explicar les característiques del plat que presentaven a concurs.

El confit de Pota Blava, moniato, prunes i vermut Tarrida, és el guanyador del concurs “El plat favorit dels catalans”, organitzat per la revista Cuina. El plat és obra de la xef Susana Aragón del restaurant Cèntric Gastrobar del Prat de Llobregat. El resultat del concurs, organitzat per la revista Cuina, es va anunciar ahir, diumenge 19 de novembre, al migdia durant el Fòrum Gastronòmic de Girona.

El resultat del concurs, organitzat per la revista Cuina, es va anunciar ahir, diumenge 19 de novembre, al migdia durant el Fòrum Gastronòmic de Girona , que se celebra fins demà dimarts.

