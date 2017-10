El sector agrari concentra 2.150 tractors a les comarques de Barcelona, Girona, el Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre en defensa de la democràcia i la llibertat

D’altra banda, Unió de Pagesos va denunciar el dimarts passat l’Estat espanyol davant la Comissió Europea per anul·lar la seguretat alimentària, la sanitat animal i vegetal, la formació professional agrària i la Política Agrària Comuna (PAC) a Catalunya en intervenir les finances de la Generalitat. L’Ordre promulgada el 20 de setembre anul·la els crèdits de tots els programes pressupostaris del Departament d’Agricultura, excepte les remuneracions del personal i les despeses corrents vinculades. Aquesta decisió és arbitrària i il·legal perquè transgredeix les obligacions de l’Estat amb la Unió Europea en matèria de seguiment i control de la seguretat alimentària, bloqueja l’aplicació de la PAC, i el dret fonamental a l'educació al sector agrari, entre altres.

A més, Unió de Pagesos ha impulsat la Taula per la Democràcia, conjuntament amb 40 entitats, per la necessitat de fer una crida a la societat catalana a donar una resposta pacífica, ferma i continuada en defensa de les institucions, els drets fonamentals i el dret a decidir. Aquestes entitats, entre les quals els sindicats obrers majoritaris i les organitzacions empresarials, es comprometen a coordinar-se davant qualsevol conculcació de drets fonamentals i donar una resposta de país.

Al Manifest per la Democràcia del sector agrari impulsat per Unió de Pagesos, JARC i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, s'hi han adherit fins ara el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Siurana, l'Associació Catalana de Criadors de Boví de Carn (ASOPROVAC), la Federació d’Associacions de Cunicultors de Catalunya (FACC), l'Associació Catalana de Productors de Porcí (PORCAT) i l'Associació de Viticultors del Penedès.

Uns 2.150 tractors s’han concentrat aquest migdia en cinc seus estatals del Govern central a Catalunya en favor de la democràcia i la llibertat davant la intervenció de facto de la Generalitat i la vulneració de drets civils. 400 tractors vinguts de l’Alt Penedès, Anoia, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, i el Baix Llobregat s’han aplegat davant la Delegació del Govern de l’Estat a Barcelona. Pagesos de l’Anoia nord, Osona, Berguedà i 150 tractors del Bages s’han concentrat davant la Delegació de d’Hisenda a Manresa (Bages). A les comarques de Girona, la concentració ha aplegat 500 tractors davant la Subdelegació del Govern de l’Estat a Girona (Gironès). Uns 1.000 tractors de pagesos del Camp de Tarragona s’han concentrat a la Subdelegació de Tarragona. Per últim, la concentració de les Terres de l’Ebre ha aplegat 100 tractors davant la Delegació d’Hisenda a Tortosa (Baix Ebre).

Les organitzacions agràries més representatives de la pagesia van començar les mobilitzacions per la democràcia i la llibertat dissabte passat amb la concentració d’un miler de tractors a Lleida (Segrià) i un centenar a Vic (Osona) davant l’actuació desproporcionada de l’Estat contra la convocatòria del referèndum de l’1 d’octubre. De la seva banda, el sindicat Unió de Pagesos va denunciar el dimarts passat l’Estat espanyol davant la Comissió Europea per anul·lar la seguretat alimentària, la sanitat animal i vegetal, la formació professional agrària i la Política Agrària Comuna (PAC) a Catalunya en intervenir les finances de la Generalitat.

