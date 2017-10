L'última moda en contrasenyes

La seguretat dels dispositius electrònics és ben relativa. Gairebé sempre parlem de complexos sistemes de protecció quan en moltes ocasions és més a l'abast dels usuaris posar a resguard la seva informació. Molt més del que sovint pensen. Parlem per exemple de les contrasenyes que tots els usuaris introdueixen en nombrosos programes cada dia.

El 2003 l'Institut de Tecnologia i Estàndards nord-americà va determinar que les millors contrasenyes eren aquelles amb una longitud elevada que combinessin caràcters alfanumèrics, símbols, majúscules i minúscules.

No obstant això, recentment un investigador, Bill Burr, del mateix institut ha posat en dubte aquesta regla d'or que tothom havia adoptat com a vàlida. En molts casos aquest tipus de contrasenyes són fàcilment oblidables. És per això pel que Burr ha afirmat que són millors les frases llargues que les contrasenyes amb mil i un caràcters diferents. La nova tendència afirma que una frase llarga amb espais i signes de puntuació és fàcilment memoritzable i igualment segura. Una cosa així com ara aquesta frase que estan llegint en aquest mateix instant podria ser una contrasenya si aconseguissin recordar-la.



Tot això no vol dir que les antigues contrasenyes siguin inútils. Més aviat al contrari, són tan robustes com les frases llargues.



Dit tot això, les recomanacions sobre les contrasenyes curtes segueixen sent exactament les mateixes. Res d'aniversari, 12345, qwerty, ni fer servir la mateixa contrasenya per a tot.

Tecnonews