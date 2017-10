La nova marca turismeindustrial.cat farà difusió d'espais recuperats del patrimoni industrial català

L’oferta turística i cultural de TurismeIndustrial.cat permet que els visitants puguin explorar una Catalunya diferent, amb activitats per a tota la família: recórrer les galeries d’una mina de carbó o d’una muntanya de sal, contemplar el modernisme d’una antiga colònia tèxtil, viure en primera persona el procés d’elaboració del cava o visitar un antic molí on es fabricava paper. En definitiva, conèixer en els espais originals, el passat, present i futur de processos productius de tota mena.

TurismeIndustrial.cat també llança la secció Experiències, un espai que permet gestionar les reserves de manera més còmoda i ràpida. En aquest espai s’inscriuen les propostes que la Cooperativa Fent País ha creat per encàrrec de la XATIC. Totes les propostes de Fent País tenen dos elements en comú: el compromís social de totes les empreses que formen part de les experiències i l’interès per descobrir el territori propi d’una manera propera i respectuosa. De fet, totes les empreses i entitats que participen a ‘Fent País’ signen un certificat de compromís amb un triple vector: l’econòmic (afavorint l’economia de proximitat i duent a terme pràctiques responsables de gestió econòmica), l’ambiental (evitant impacte paisatgístic i incentivant la conservació de l’entorn) i el social (condicions laborals dignes, reforç del teixit associatiu i respecte a l’ús del català).

