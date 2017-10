La Fundació SER.GI inicia el segon cicle Siner[GI]es que enguany dedica a les fronteres

El proper dimarts 26 de setembre a les 20:30h, al Cinema Truffaut s’inicia el cicle “Siner[GI]es. Deconstruint fronteres”. En aquesta segona edició la Fundació Ser.GI dóna continuïtat al cicle reflexionant sobre la complexitat i les contradiccions que comporten les fronteres, ja siguin mentals o interiors o bé físiques, administratives i socials.



El tret de sortida del segon cicle Siner[GI]es el donarà la projecció del documental “Llévate mis amores”, del director mexicà Arturo González. Es tracta d’un documental biogràfic sobre Las Patronas, un grup de dones mexicanes que des de 1995 prepara menjar cada dia per llançar als migrants que viatgen sobre un tren de càrrega que es dirigeix cap als Estats Units. Durant la projecció es comptarà amb la presència d’Eunice Romero, politòloga i sociòloga, que dinamitzarà el debat posterior a la projecció. Aquesta activitat també forma part del cicle “Cinema i solidaritat”, que organitza el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, la Coordinadora d’ONG Solidàries i el Cinema Truffaut.



PROGRAMA

Projecció documental: Llévate mis amores

Cicle “Cinema i Solidaritat”. Dimarts 26 de setembre. A les 20.30 h al Cinema Truffaut

Debat dinamitzat per Eunice Romero Rivera. Eunice Romero va venir de Mèxic a Catalunya el 2003 i des d'aleshores investiga qüestions de migracions, diversitat i nacionalisme des d'una perspectiva sociològica. Al llarg de la seva trajectòria, s'ha mantingut activa en favor de la diversitat a Catalunya i ha assessorat diverses ONGs, així com al Govern de la Generalitat en aquestes qüestions. Va formar part del comitè d'experts del Pacte Nacional per a la Immigració de Catalunya. És politòloga (Tec de Monterrey, Mèxic) i DEA en Sociologia (UAB). Actualment és candidata a doctora a la UOC amb una tesi que interroga la relació entre immigració i sentit de pertinença nacional a la Catalunya contemporània.



Taula: Les nostres fronteres

Divendres 6 d’octubre. A les 19.00 h a l’Espai Marfà

Amb la participació de Joves de Girona i Salt i moderat per Saady Suazo



Taula: Més enllà de les fronteres

Dimecres 11 d’octubre. A les 19.00 h a l’Espai Marfà

Amb la participació de Pablo Tosco, fotoperiodista Intermón Oxfam, Karim Sabni, de la plataforma Girona Acull, Tayssir Azouz Traductor, filòleg i comunicador i moderat per Marco Aparicio.



Taula: Fronteres de la quotidianitat

Divendres 20 d’octubre. A les 19.00 h a l’Espai Marfà

Amb la participació de Natàlia Sánchez, de la productora Metromuster, Anna Serra, de Creu Roja, Flora Ridaura, de Càritas, i moderat per Pere Cortada.



Acció: Fronteres, migració i refugi

Dilluns 30 d’octubre. A partir de les 16.00 h a la plaça Santa Susanna

A càrrec de la companyia de teatre Kilalia



Taller Teatral: Atrapats entre dues realitats

Dijous 2 de novembre. A les 19.00 h a l’Espai Marfà

A càrrec de la companyia de teatre La Nave Va. Cal confirmació a info@fundaciosergi.org



Taller: Maleta migratòria

Durant tot el cicle tindrà lloc als centres cívics de Girona. Per tenir-ne més informació,cal posar-se en contacte amb info@fundaciosergi.org