Segueixen les valoracions oposades en la connexió del tramvia per la Diagonal

Un àmplia diversitat d'opinions gira a l'entorn del projecte de connexió del tramvia per la Diagonal de Barcelona. Mentre que les associacions veïnals el consideren com un projecte important per assolir una rebaixa del trànsit rodat a la ciutat i una millora de la qualitat de vida dels ciutadans, partits polítics i extècnics municipals mantenen disparitat d'opinions davant del projecte que ja suma uns quants anys en procés d'estudi.

La comissió d'estudi sobre la connexió del tramvia ha posat de manifest aquest dimecres que continua la divisió d'opinions entre els grups polítics i també entre els experts que han comparegut. La FAVB, per la seva banda, ha reclamat un acord polític per impulsar el projecte. Josep Acebillo, que va ser arquitecte en cap del consistori amb els Jocs Olímpics i el Fòrum, ha opinat que el tramvia no és compatible amb la Diagonal, i ha considerat "obscè" relacionar-ho amb l'electrificació, perquè també es pot electrificar l'autobús, o amb la millora de la salut. En canvi, segons Oriol Clos, que va tenir el mateix càrrec en època de Jordi Hereu, el tramvia sí que és compatible amb aquesta avinguda, però ha demanat que no sigui el "pretext" per reformar-la, sinó que s'actuï sobre aquesta artèria al marge de la connexió.

En la seva primera sessió amb compareixents, els diferents grups polítics han mantingut les seves posicions sobre el tramvia. El Grup Demòcrata i el PPC s'hi oposen frontalment i també ho qüestiona Cs. La CUP n'és favorable però vol una gestió pública, mentre que ERC vol conèixer totes les opinions dels experts abans de posicionar-se definitivament. BComú i el PSC, per tant, encara han de trobar els suports suficients per tirar endavant el projecte.



El primer a comparèixer ha estat Oriol Clos, arquitecte en cap de l'Ajuntament en època de Jordi Hereu. Clos ha defensat que cal una intervenció a la Diagonal, perquè és una via "erosionada, bruta i trista". "Segurament li hem demanat massa, és ara un espai que no serveix de res", ha conclòs. Al seu parer, la pressió dels cotxes és "brutal" i el transport públic ha acabat sent "bastant ineficient".



Clos ha opinat que cal reformar l'avinguda i ha considerat que és "compatible" amb la connexió del tramvia, però ha demanat que aquesta no sigui el pretext per intervenir en aquesta artèria, sinó al revés. "No és una qüestió només del tramvia. Cal intervenir a la Diagonal per recosir la trama Cerdà", ha dit. En aquest sentit, ha reclamat no condicionar la reforma a la connexió, perquè això suposaria "maltractar l'espai". "Atenció a deixar-se dominar per la lògica suposadament 'enginyeril' provocant desnivells on no voldríem perquè ho necessita el tramvia", ha advertit.



Josep Acebillo, que va ser l'arquitecte responsable durant els Jocs Olímpics i el Fòrum, ha discrepat de Clos i ha rebutjat que el tramvia sigui compatible amb la Diagonal. "Em sembla obscè relacionar tramvia amb electrificació i amb salut. Hi ha moltes coses electrificades, també ho és el bus, i si volen millorar la salut millorin el sistema hospitalari", ha etzibat.



Acebillo ha demanat apostar per la innovació i ha parlat de mitjans de transport nous que estan en procés de desenvolupament. "El carrer i el bulevard del segle XIX continuen sent vàlids a començaments del segle XXI?", s'ha preguntat.



La FAVB s'ha mostrat obertament partidària de la connexió del tramvia per la Diagonal. El seu portaveu, Joan Maria Solé, ha assegurat que estan "terriblement molestos i enfadats" perquè l'Ajuntament porti anys i anys discutint sobre el tramvia tècnicament quan "les argumentacions semblen prou sòlides a favor de la necessitat de fer-ho". "Però hi ha un problema polític", s'ha queixat. Solé ha reconegut que "quan es toquen els cotxes la gent sempre es queixa", però ha apostat per convertir el vehicle privat en un "mode excepcional en el marc de la mobilitat de la ciutat".



El director de Model Urbà de l'Ajuntament, Ton Salvadó, ha destacat l'elevat nombre de persones que es veurien beneficiades per la connexió del tramvia per la Diagonal, 450.000 residents a la corona metropolitana i 280.000 residents al voltant de la franja de la Diagonal, ha dit.

ACN Barcelona