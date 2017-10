Anar en bici a la feina disminueix el risc de patir l'estrés

Un nou estudi d'ISGlobal, centre impulsat per l'Obra Social "la Caixa", assegura que les persones que es desplacen per anar a treballar o estudiar amb bicicleta tenen menys risc d'estrés que les que ho fan amb d'altres mitjans de transport.



L'estudi, que s'emmarca en el projecte TAPAS, parteix de les dades recopilades en una enquesta realitzada a 800 persones adultes residents a la ciutat de Barcelona, ​​d'entre 18 i 69 anys.

L'estudi publicat a la revista BMJ Open, destaca que les persones que es desplacen amb bicicleta a la feina o al centre d'estudis com a mínim un cop per setmana tenen un 20% menys de risc de patir estrès que les que no pedalegen mai. Si ho fan quatre dies a la setmana redueixen el risc d'estrès fins al 52%, en comparació amb les que no pedalegen mai.

Entre d'altres, la recerca destaca que el risc de patir estrès és menor quan l'entorn urbà és més amigable per anar amb bicicleta, per exemple quan hi ha estacions públiques properes i carrils bici. L'estudi, que s'emmarca en el projecte TAPAS, es va realitzar a partir de qüestionaris telefònics a prop de 800 persones adultes i sanes de la ciutat de Barcelona, ​​d'entre 18 i 69 anys, que estudien o treballen.