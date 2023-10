“El tecnocapitalisme implica la destrucció dels vincles comunitaris”

El filòsof Jordi Pigem entén la crisi social i planetària actual com un tot que s’ha d’entendre conjuntament. L’autor va participar en la X edició de l’Ecobooklab organitzada per Pol·len Edicions, en la sessió ‘Ecoedició i filosofia’, on va reflexionar al voltant de les implicacions que tenen els límits planetaris i de com reduir les accions només a allò quantificable impedeix una comprensió i una acció més holística de la biosfera; així com dels límits planetaris, clau per entendre la crisi ecològica actual.



En aquesta entrevista reflexiona sobre com l’ESS pot ajudar a articular les accions necessàries per enfrontar el futur.

Per què és important l’ecoedició i el fet de seguir editant llibres en el context actual?

El llibre és una eina essencial per al pensament crític. De fet la cultura del llibre es pot associar al pensament crític, és a dir a la capacitat d’articular i assimilar idees complexes. Mentre que la cultura del dit, que és el que tenim avui dia, està molt bé per distreure’s i passar informacions puntuals i pot ser útil i divertida, però no porta a tenir una visió de conjunt, fer les relacions entre les coses o tenir una reflexió profunda. El fet que s’imposi la cultura del dit per sobre la cultura del llibre fa que les xarxes socials vagin perdent pes i cada vegada més anem cap a una societat d’individus aïllats, on cadascú té la seva pantalla i el seu consum.

Davant d’aquest individualisme, l’ESS és una resposta?

És una resposta necessària, perquè al sistema li interessa que cadascú consumeixi pel seu compte, i tot el que siguin formes d’economia basades en compartir i en tot el que sigui social i solidari és una manera de resistir-se a l’allau de l’individualisme tecnocapitalista —com anomeno el capitalisme actual que està tan basat en l’ús de pantalles, tant pels moviments financers com per dir-te a tu què has de consumir—. Tot això, a més, porta a la destrucció dels vincles de comunitat que és d’on surten totes les formes d’economia que tinguin cert sentit. Iannis Barufakis, que va ser ministre d’economia grec, ha publicat fa poc un llibre que es diu Tecnofeudalism, a partir de la idea que les grans empreses tecnològiques són com senyors feudals. Amazon, per exemple, no produeix res, no aporta cap producte nou al món, sinó que actua com un senyor feudal que cobra un dret de pas, com un peatge, perquè els productes passin d’un lloc a un altre, i amb això es converteix en la fortuna més gran del món. És un exemple com estem anant cap a una societat tecnofeudal.

A vegades l’articulació de respostes pot portar contradiccions. Per exemple, una cooperativa que creixi molt en volum de producció pot ser contrària al decreixement. Com les podem afrontar?

Per canviar un sistema que és tan profundament forassenyat com el que tenim avui dia sovint has de navegar com pots amb la situació que tens. Per tant, has d’acceptar un mínim de les regles del joc per ser viable. Però has de tenir molt present el parany de no acabar sent absorbit pel sistema. A moltes cooperatives els pot anar bé, s’acaben convertint en una empresa, i no s’acaben distingint d’una empresa capitalista normal. Però mentrestant, has d’utilitzar les regles del joc, et toca fer factures i moure els diners de la manera que el sistema et diu que s’ha de fer. Aquí és on has de fer cas de la teva intuïció i del teu criteri, i veure on pots cedir i on no pots cedir. Per exemple, en el meu cas personal intento no cedir en el fet de no tenir mòbil. Altres poden cedir en altres coses però en aquesta potser no.

Parlaves dels límits planetaris, i de com en el discurs públic es parla poc de les noves substàncies químiques, com els microplàstics, que hem introduït des de la Revolució Industrial. Per què no es poden quantificar?

El CO2 és relativament fàcil de quantificar perquè podem saber quants litres derivats del petroli i quants quilos de carbó consumeix una economia. En canvi, l’impacte dels plàstics i dels microplàstics és molt més difícil de quantificar perquè hi ha molts tipus diferents. En el cas dels microplàstics, la majoria no són visibles a simple vista… quan, en canvi, segons informes d’aquest any no és menys greu que el CO2: