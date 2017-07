Night Sky, una aplicació que ens apropa a l'astronomia

Night Sky és una app gratuïta per a Android i iPhone que ens permetrà gaudir del cel nocturn fora dels ambients de contaminació lumínica. En època de vacances és més provable que tinguem temps i facilitat d'accés a espais on la visió del cel és més accessible. Amb aquesta aplicació, els aficionats a l'astronomia i els curiosos, només hauran d'enfocar el cel amb el dispositiu mòbil i els indicarà les constel·lacions, planetes o satèl·lits que apareixen en el seu camp de visió.

