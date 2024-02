Coop57: una alternativa a la banca convencional nascuda a partir de la lluita sindical

Molta gent, especialment del sector de l’economia social i solidària (ESS), coneix Coop57, una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris estesa arreu de l’Estat espanyol. També molta gent, sobretot de Barcelona, recorda o ha sentit a parlar sobre el tancament de la famosa editorial Bruguera el 1986, que va suposar l’acomiadament de 775 persones treballadores. Però, no tanta gent sap que l’un és conseqüència de l’altre, ja que Coop57 no existiria si Bruguera no hagués hagut de tancar.

Efectivament, els inicis de la cooperativa es remunten a 1986. En mig d’una forta crisi industrial, l’editorial es va declarar insolvent, acabant en mans del Banc de Crèdit Industrial, el qual va acabar liquidant l’empresa després de diversos intents fallits per reflotar-la. Algunes de les persones treballadores van mantenir, durant anys, una lluita sindical i judicial per aconseguir les indemnitzacions que consideraven justes. Va ser un procés llarg, però finalment, l’any 1995 van guanyar el judici.

Un cop rebudes les indemnitzacions, les persones treballadores van dividir els diners en tres blocs, com va explicar Paco Hernández, fundador de la cooperativa. El primer bloc es va destinar al Front Sandinista d'Alliberament Nacional, una organització política d’esquerres de Nicaragua; el segon, al Sindicat d’Obrers del Camp, sindicat andalús que promou la defensa dels interessos dels jornalers sense terra; i el tercer es va guardar com a fons per a promoure projectes de generació de llocs de treball.

Avui en dia la cooperativa ja compta amb més de 1.000 sòcies de serveis repartides per l’Estat, quasi 700 a Catalunya | Coop57

Així doncs, el 19 de juny de 1995, es va crear Coop57 sota la fórmula jurídica de cooperativa de serveis financers amb una part dels diners de les indemnitzacions. En un inici, el seu desenvolupament va estar molt vinculat al cooperativisme de treball associat, però progressivament va anar ampliant la seva base social a altres tipus d'entitats de l'economia social i solidària. Paral·lelament, també va anar creixent el nombre de socis i sòcies col·laboradors.

Rosa Miró, expresidenta de Coop57: “La cooperativa es va plantejar jugar un paper clau en l’ajuda a les entitats de l’ESS".

Amb el pas dels anys, la cooperativa va anar creixent i el 2005 va iniciar un model de creixement en xarxa a altres territoris de l’Estat. En un principi, Coop57 “no es plantejava aquesta possibilitat”, però després que unes quantes entitats aragoneses comentessin aquesta possibilitat a la cooperativa es va decidir tirar endavant el projecte, com ha afirmat Raimon Gassiot, coordinador de l’organització, en declaracions a Jornal.cat.

Així va néixer Coop57 Aragó i, posteriorment, han seguit el seu exemple Coop57 Madrid (2006), Coop57 Andalusia (2008), Coop57 Galiza (2009), Koop57 Euskal Herria (2015) i Coop57 Astúries (2019).

Durant els anys posteriors a la crisi del 2008, “Coop57 es va plantejar jugar un paper clau en l’ajuda a les entitats de l’ESS, i per això va apostar per mantenir el crèdit i no restringir-lo”, segons Rosa Miró, expresidenta de la cooperativa.

Coop57 no és ni un banc ni una caixa, perquè no està regulada pel Banc d’Espanya. Fa intervencions financeres, és a dir, recollir estalvis de la societat per donar resposta a les necessitats financeres de les entitats de l’economia social. Com afirma Raimon Gassiot, el que fa diferent a Coop57 és que no tenen clients, sinó persones sòcies. Per tant, la seva “manera de relacionar-s’hi no és una actitud comercial, sinó de servei”. Gassiot també destaca la importància d’organitzar-se de forma popular i autogestionada, una forma de treballar “poc habitual fins i tot en altres entitats de finances ètiques”.

L’entitat s’estructura al voltant de principis com la participació, la coherència i la transparència | Coop57

Pel que fa als projectes que han finançat, Gassiot afirma que els agrada ajudar a impulsar aquells projectes que sense les finances ètiques no s’haurien pogut tirar endavant. Per exemple, remarca que els primers projectes d’habitatge cooperatiu van ser finançats per Coop57, ja que consideraven important “impulsar un àmbit que lluita contra l’especulació immobiliària”.

I així, des del tancament de l’editorial Bruguera el 1986 fins a l’actualitat, ha anat creixent la cooperativa de serveis financers ètics i solidaris Coop57, ajudant a la creació i el desenvolupament de desenes de projectes que avui en dia considerem identitaris de l’economia social i solidària.