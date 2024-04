Converses amb impacte: Artijoc i Coop de Foc

#Conversesambimpacte és un cicle de vídeos impulsats per Seira Impuls Cooperatiu, on es visibilitzaran les diferents iniciatives d'entitats de l'ESS acompanyades per Seira.

En aquesta ocasió, Artijoc i Coop de Foc conversen i ens donen detalls de la seva història, el seu dia a dia, la seva proposta de valor i com es veuen en el futur.

Artijoc és una cooperativa que des de l’any 1999 es dedica a l’educació a través del joc. Compten amb una botiga física de joguines a Cardedeu, una botiga en línia i un obrador de fusta on desenvolupen estructures de fusta per escoles o parcs i també desenvolupen serveis culturals. Actualment, 6 persones formen part del projecte Artijoc.

La seva proposta de valor és que a més de vendre joguines per a públic familiar i escoles, gràcies a Puput, el seu obrador, poden dotar d’estructures de fusta els patis de les escoles amb materials sostenibles i totalment artesanals.

Coop de Foc és un projecte impulsat per tres sòcies: la Puri, en Cèsar i en Lluís, en col·laboració amb les entitats La Fàbrica i La Taula de Pere IV. Actualment la cooperativa compta amb la gestió de dues de les sòcies: la Puri i en Cèsar.

Neixen durant el 2022 per la necessitat de fer valdre el treball dels productors i dels seus productes i de poder oferir-los als consumidors d’una manera econòmica, amb traçabilitat i amb responsabilitat.

La seva expressió és La Conservera BCN, una gastrobotiga de proximitat que serveix menjar i producte de qualitat i amb respecte tant als productors com als clients. La seva proposta de valor és la innovació, l’entusiasme i entendre el menjar i la cuina en el seu sentit holístic. El seu lema és que menjar bé és un dret de tots i totes.

Seira és una Fundació sense afany de lucre que dona suport financer a les entitats de l’economia social i les cooperatives de treball federades. És l'entitat de referència en finances socials i cooperatives que inverteix sense especular per la transformació social. Seira Impuls Cooperatiu compta amb l’impuls i el suport de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

En aquest cas, des de Seira han donat suport financer a les dues cooperatives: per a invertir en nous materials i serveis de màrqueting en el cas de Coop de Foc i per la compra de nous materials per a l’obrador de la fusteria, en el cas d’Artijoc.