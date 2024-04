La cooperativa La Gatera estrena el seu nou espai de participació comunitària

El proper 3 de maig, tindrà lloc a Font-Rubí (Alt Penedès) la inauguració pública de l’espai de La Gatera, l’Obrador Col·lectiu del Penedès, una iniciativa cooperativa amb l’objectiu de donar suport als petits productors artesanals i nous projectes en l'àmbit de la producció agroalimentària local. L’espai actuarà com a incubadora de projectes per al desenvolupament d’iniciatives i com a punt de trobada per a la comunitat emprenedora del sector.

La Gatera és una cooperativa oberta que ofereix els seus serveis a persones i empreses amb un enfocament transformador. Treballen per promoure una economia rural propera, respectuosa amb l’entorn i participativa. Ara, després de 3 anys treballant-hi, estan a punt d’inaugurar el seu nou espai de treball.

L’espai estarà obert a la co-creació i la participació comunitària per a petits projectes agroalimentaris, iniciatives d'economia social i solidària (ESS), projectes socioculturals i per a totes les persones de la vegueria del Penedès.

Imatge de les obres a octubre del 2023 | La Gatera

Disposarà de diversos serveis, com lloguer d’espais equipats per a l’elaboració artesanal i per a tota mena d’esdeveniments; un espai de formació, acompanyament i assessorament tècnic; suport tècnic i financer per a projectes de transformació alimentària; i formació i divulgació sobre ESS i valorització de productes agraris, entre d’altres.

Actualment, la cooperativa està formada per diversos projectes de producció alimentària, que treballen amb productes de tota mena, com olives, ous, pa, kombutxa i conserves, entre d’altres. Els projectes són: Olivariana, Cuineixa’t, Gallines de Pastura, La Rebel, Can Crostó, Quetes & Co, Cal Cols i La Caseta.