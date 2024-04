Jovent extutelat treu al mercat vins procedents de vinyes en perill de desaparició

Jovent extutelat ha participat en l’elaboració d’una gamma de vins fets amb raïm de vinyes en perill de desaparèixer per falta de relleu generacional. Són participants del projecte Coop-era, amb el qual la cooperativa Actua busca una sortida laboral a col·lectius d’exclusió social i alhora treballa per garantir la continuïtat de l’agricultura. Després de tres anys d’iniciar els primers treballs a camps del Penedès, Coop-era treu ara al mercat la primera gamma de vins elaborats amb varietats tradicionals de la zona amb la col·laboració de quatre petits cellers. “És un producte que des del primer moment busca formar persones que no han tingut les oportunitats que mereixien”, destaquen els responsables de Coop-era.

La gamma de vins que surt ara al mercat són quatre ampolles de vi blanc vinificat amb diferents tècniques, en funció de cadascun dels cellers que ha col·laborat amb la causa. Són vins fets amb raïm procedent d’unes parcel·les de Xarel·lo i Macabeu arrendades a un pagès de Vilafranca del Penedès així com d’una petita vinya vella de Subirats. En aquest darrer cas, la parcel·la havia estat abandonada durant cinc anys, fins que el 2021 la va recuperar Coop-era.

Són terres que han estat conreant un grup de tres joves procedents de centres i pisos tutelats, els quals han estat contractats a través de diferents programes d’inserció laboral. “Amb l’elaboració de les ampolles de vi tanquem un cercle en què els joves veuen que tota la seva feina té un sentit, més enllà del producte fresc que venen durant tot l’any”, apunta un dels corresponsables de Coop-era i membre de la cooperativa Actua, Christian Buono, que recorda que els joves també s’ocupen de diversos conreus d’horta i arbres fruiters.

Buono destaca que el projecte busca que els nanos “puguin enlairar-se en l'àmbit laboral i social”, ja que la introducció a l’agricultura “els permet conèixer persones i adoptar diverses rutines que els poden ajudar en el futur”. Els responsables de la iniciativa assenyalen que, a part de recuperar vinyes en risc de desaparèixer per falta de relleu generacional, també ofereixen mà d’obra a agricultors i cellers del Penedès.

A més, Buono insta els consumidors de vi a comprar les ampolles de Coop-era “perquè es tracta d’un producte que des del primer moment es cultiva amb intenció de formar persones que no han tingut oportunitats al seu país d’origen o als altres indrets on han viscut”. “Comprant una ampolla estan donant una nova oportunitat a aquests joves perquè es puguin enfortir”, afegeix, tot apuntant que confien que els vins siguin una font d’ingressos viable per garantir el finançament del projecte i poder “independitzar-se tímidament” de les subvencions públiques.