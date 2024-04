L’assemblea de la XMESS confirma l’aposta de Bellpuig per l’economia social i solidària

El passat dijous 11 d’abril s’ha celebrat a la llotja de Bellpuig (Urgell) l’assemblea de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS). Durant la trobada s’ha exposat l’aposta de Bellpuig per l’economia social i solidària (ESS), explicant detalladament diversos projectes, i les bones pràctiques per fomentar aquest model a Ponent. En total, ha comptat amb representants de fins a 40 poblacions catalanes.

Per començar l’acte, l’alcalde, Jordi Estiarte, ha presentat diversos projectes que il·lustren l’aposta de Bellpuig per l’economia social. Aquests són l’Espai de Cotreball de la Llotja, la cooperativa de cures La Sempre Viva, el nou model de gestió de l’Escola de Música i la cooperativa Energies Compartides de Bellpuig i Seana (ECOBS).

El mateix Estiarte ha explicat que, gràcies a l’Espai de Cotreball de la Llotja, han pogut aprofitar un espai que havia estat infrautilitzat durant molts anys i convertir-lo en un recinte obert a la cooperació i a l’ESS.

A continuació, Lluïsa Puig, membre del Consell Rector, ha presentat La Sempre Viva, explicant que es tracta d’una cooperativa que treballa per assegurar el benestar de persones de diverses edats, estat físic, psicològic i social. A més de fomentar el benestar, el projecte vol dignificar les cures i impulsar la integració laboral dels col·lectius en risc d’exclusió social.

Pel que a l’Escola de Música, ha estat presentada per Xavier Roig, el seu director. Roig ha explicat com la iniciativa ha anat canviant des de 2021 per obrir-se més a la societat, prestant una major atenció a qüestions com la diversitat. Durant el procés de canvi de model van estar assessorats per Musicoop, una cooperativa de músics de Mataró.

El darrer projecte presentat ha estat ECOBS. Ingrid Garcia, secretària de la iniciativa, ha explicat com treballen per generar i distribuir energia verda, quelcom d’especial importància davant l’emergència climàtica. Concretament, treballen a través de la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les teulades municipals. I, a més, la cooperativa també té projectat comprar un vehicle elèctric compartit i instal·lar un punt de càrrega, per tal de confirmar la seva aposta per la mobilitat sostenible.

Un cop fetes aquestes presentacions, Marcel Vidal, tècnic de l’Ateneu Cooperatiu de les Terres de Lleida – Ponent Coopera, ha explicat altres projectes que defensen bones pràctiques arreu de Ponent. Ha parlat de Fem Coop!, una formació i ajuda per a la creació de cooperatives impulsades pel jovent, i Reeixim l’Oesst, que també impulsa la creació de nous projectes cooperatius.

Finalment, l’acte ha tancat amb l’assemblea de la XMESS, on s’ha aprovat la incorporació de nous municipis a la xarxa, juntament amb el balanç anual i la memòria.