La cooperativa La Raval inaugura un projecte d’habitatge cooperatiu a Manresa

Aquest diumenge 14 d’abril la cooperativa La Raval ha inaugurat a Manresa (Bages) el seu projecte d’habitatge cooperatiu. El projecte va néixer el 2017 amb l’objectiu de proveir a les seves persones sòcies d’un habitatge digne i sostenible a partir del model de cessió d’ús. A més, des de l’entitat impulsora donen molta importància al fet que sigui un espai intergeneracional i de suport mutu al Barri Vell de la ciutat.

Després del naixement de la iniciativa, el primer pas va ser l’adquisició del sòl l’any 2019, mitjançant un concurs públic on la cooperativa va obtenir el dret de superfície durant 75 anys. Des de llavors, La Raval ha estat treballant en la construcció de l’edifici i aquest diumenge ha pogut, finalment, inaugurar-lo de manera oficial.

L’edifici, que ha estat dissenyat per les sòcies de la cooperativa, compta amb 18 habitatges i una sèrie d’espais comunitaris, com una cuina-menjador, una sala polivalent i una bugaderia. A més, pel disseny han tingut en compte diversos paràmetres bioclimàtics per aconseguir una baixa demanda energètica. Per aconseguir-ho, han pres mesures com construir façanes ceràmiques revestides amb un aïllament continu de suro i calç que elimina tots els ponts tèrmics.

Inauguració

Pel que fa a la jornada d’inauguració, ha iniciat amb els parlaments de les sòcies de La Raval, seguides dels equips tècnics que han participat en la promoció, La Dinamo i Lacol, i el servei que ha finançat el projecte, Coop57. Finalment, ha pres la paraula Juli Silvestre, director general d’Economia Social i Solidària, i el Cooperativisme, i també Marc Aloy, alcalde de Manresa. De fet, des de La Raval destaquen que l’Ajuntament ha jugat un paper clau en el projecte, apostant per l’habitatge cooperatiu i cedint el sòl.

Un cop acabats els parlaments, la cooperativa ha dut a terme l’entrega de claus simbòlica a les unitats familiars i, a continuació, han fet una visita guiada a l’edifici en grups reduïts.

Habitatge cooperatiu

La Raval ha destacat que es tracta del primer habitatge cooperatiu en sòl públic a Manresa. Anteriorment, ja s’ha impulsat projectes d’aquesta mena a la capital del Bages, però no en terrenys de domini públic. Una d’aquestes iniciatives és El Rusc, que compta amb 12 habitatges i és gestionat per Sostre Cívic. Aquesta cooperativa pionera del sector també té la intenció de construir-hi un altre edifici, en aquest cas de fins a 60 habitatges. El 2023 van anunciar la intenció d’iniciar les obres a mitjans de 2024 per poder-hi entrar a viure a partir de 2026.

En el cas de La Raval, l’entitat ha posat especial èmfasi a ser un projecte “intergeneracional”, per tal de contribuir al creixement del sector d’habitatge cooperatiu a través d’una comunitat centrada en les persones, amb un model de vida de suport mutu i intercanvi entre generacions.