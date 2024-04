Un informe demostra que la cistella alimentària pot ser més assequible amb un preu just per qui produeix

La cooperativa El Pa Sencer ha presentat un estudi sobre els preus i costos del consum agroecològic. La recerca s’ha dut a terme mitjançant dades de consum de l’any 2022 i, concretament, estudiant els casos de dues cooperatives de consum: El Brot i La Bajoca.

L’acció central de l’informe ha estat conèixer la conformació (en despesa i volum) de la cistella alimentària de les cooperatives de consum, comparant-la amb la cistella alimentaria convencional, per tal de comprovar si a les cooperatives és possible alimentar-se de manera més justa, saludable, sostenible i resilient.

Per desenvolupar aquest estudi, cada cooperativa va seleccionar 10 unitats familiars que representessin diferents perfils i amb un nivell de consum alt a la cooperativa. Es van facilitar les dades de consum de les famílies i, posteriorment, van omplir una enquesta per conèixer els seus hàbits de consum i on compren. L’objectiu era disposar d’una aproximació sobre el consum a diferents cooperatives de consum per poder-lo analitzar i extreure’n conclusions.

La recerca ha permès compartir diverses observacions. Una de les més significatives és que “comprar en hipermercats és més car que no pas comprar a botigues locals o mercats”. A més, també s’afirma que a les cooperatives com El Brot i La Bajoca “es pot pagar un preu més baix pels productes, alhora que un preu més just per a les productores”.

Més enllà dels preus i consums, El Pa Sencer destaca dues reflexions generals. En primer lloc, afirmen que “la situació de crisi i la dificultat per omplir la cistella de la compra anirà a més” i que, per tant, “cal fer de l’agroecologia i el cooperativisme un espai de resistència”. A més, la cooperativa ha volgut remarcar la importància dels valors del sector, com ho són la participació social, la transformació de l’entorn i la cura de l’entorn i de les persones.

Anteriorment, El Pa Sencer també va realitzar un ‘mapatge sobre el preu i el valor dels aliments a Catalunya’. En aquesta altra recerca ja van afirmar que consumir en circuits locals no era més car i que aportava molt en l’àmbit social i d’entorn.