La cooperativa catalana de periodisme MásPúblico rep el suport de la Comissió Europea

La Comissió Europea dona suport a la resiliència del sector dels mitjans de comunicació, a través d’una subvenció de gairebé 12 milions d'euros en total. Per fer-ho, ha seleccionat vuit associacions periodístiques que desenvoluparan les seves activitats durant dos anys, entre les quals es troba MásPúblico, cooperativa de periodisme que impulsa el mitjà digital La Marea.

La iniciativa forma part del programa Europa Creativa de 2023, que pretén donar suport a dos conjunts de projectes: col·laboracions entre mitjans per estimular la innovació en models empresarials i editorials; i projectes que ofereixen programes de finançament per donar suport als mitjans de comunicació que tinguin una rellevància especial per a la democràcia i la participació ciutadana.

Dins del programa, un dels temes ha estat ‘Col·laboració’, que vol fomentar les col·laboracions entre mitjans de diversos països europeus i ajudar a transformar els seus models de negoci. En aquest apartat és on ha estat seleccionat ‘Do-Jo’, el projecte del qual forma part MásPúblico i que ha rebut un suport d’1,1 milions d’euros.

A més de la cooperativa catalana, la resta d’integrants són: WorldCrunch (França), Pod Tepeto (Bulgària), Centre Tecnològic d'Atenes Anonymi Viomichaniki Emporiki Kai Techniki Etaireia Efarmogon Ypsilis Technologias (Grècia), Editorial LB Ltd (Ucraïna), Mensagem da Brasileira (Portugal), Ransitions Sdruzeni (República Txeca), WAN-IFRA (França).

‘Do-Jo’ pretén crear un nou flux de repartiment d'ingressos per als mitjans de comunicació europeus d'interès públic i periodistes independents mitjançant mecanismes innovadors. El projecte es complementarà amb un estudi de mercat europeu sobre l'estat actual del mercat laboral periodístic i l'estat de les donacions de les persones lectores.